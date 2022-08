Najem prywatny: Jak nie płacić ryczałtu od wydatków na media - konstrukcja umowy

Zgodnie z brzmieniem art. 9a ust. 6 ustawy PIT przychody z najmu prywatnego miały podlegać opodatkowaniu wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Warto jednak wspomnieć, że zmiany wprowadzone tzw. polskim ładem 2.0 umożliwiają podatnikom rozliczenie przychodów z najmu prywatnego za 2022 r. również na zasadach ogólnych.

Warunkiem jest, aby po zakończeniu roku powiadomili o tym naczelnika urzędu skarbowego w zeznaniu PIT-36 - składanym w terminie do 2.05.2023r. Dla wielu podatników może to być bardzo opłacalne rozwiązanie, ponieważ skorzystają oni z 12% stawki podatku (do kwoty 120 tys. zł dochodów) oraz 30 tys. kwoty wolnej od podatku – za cały rok podatkowy.

Pamiętać przy tym należy, że dochody w takim przypadku należy połączyć z dochodami z innych źródeł opodatkowanych na zasadach ogólnych wg skali podatkowej.

Każdy wynajmujący mieszkanie powinien wobec tego po zakończeniu roku dokonać stosownych obliczeń, a w trakcie roku gromadzić dowody na poniesione w związku z wynajmem wydatki.

Ale dzisiaj zajmiemy się przypadkami, w których przychód z najmu prywatnego opodatkowany jest w sposób zryczałtowany (taka będzie obligatoryjna forma opodatkowania dla przychodów osiąganych od 1.01.2023 r. - jeśli oczywiście nie pojawi się kolejna zmiana).

Istotą tej formy opodatkowania jest to, że podatek jest należny od samego przychodu, co oznacza, że podatnik nie może w rozliczeniu uwzględnić żadnych kosztów podatkowych.

W związku z tym pojawia się pytanie - w jaki sposób potraktować zwracane przez najemcę opłaty za media do których ponoszenia zobowiązany jest wynajmujący. Czy takie kwoty powinny być traktowane jako przychód z tytułu najmu prywatnego podlegający opodatkowaniu?

W pierwszej kolejności wskażmy, że jak stanowi art. 6 ust. 1a ustawy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Powoduje to, że podstawą generowania przychodów z najmu jest fakt zawarcia stosownej umowy między stronami. Wyłącznie określona w umowie wysokość czynszu stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego, tym samym generuje przychód.

Składnikiem przychodu osiąganego z najmu przez wynajmującego nie będą natomiast wnoszone przez najemcę opłaty związane z przedmiotem najmu (np. opłaty za energię elektryczną i opłaty czynszowe należne spółdzielni), jeżeli z umowy wynika, że to najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia. Dodatkowe opłaty ponoszone przez najemcę w związku z użytkowaniem lokalu nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego.

Dla wynajmującego istotne jest zatem aby w umowie najmu określić, że to najemca jest zobowiązany do ponoszenia opłat za media.

W zakresie uiszczania powyższych opłat wynajmujący pełni jedynie rolę pośrednika pomiędzy najemcami a usługodawcami. W związku z tym, ww. opłaty nie stanowią dla podatnika przysporzenia majątkowego, a tym samym nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Takie stanowisko potwierdzają organy podatkowe czego przykładem może być:

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

