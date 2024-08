Najem firmowych nieruchomości w trakcie zawieszenia działalności

Skoro przedsiębiorca rozpoczął wynajmowanie nieruchomości jako osoba prowadząca działalność gospodarczą to w trakcie zawieszenia działalności dalej będzie traktowany jak przedsiębiorca z tytułu ich wynajmu. Dopóki nie zlikwiduje działalności nie może traktować wynajmu ww. nieruchomości jako tzw. najmu prywatnego. Tak stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca, który planuje zawiesić działalność gospodarczą, w ramach której wynajmuje nieruchomości, i czasowo „wycofać” te nieruchomości z tej działalności. Nieruchomości te miałyby jednak dalej być wynajmowane w ramach tzw. najmu prywatnego, tyle że długoterminowo i w związku z tym chciałby opłacać z tego tytułu ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Następnie w kolejnym okresie letnim przedsiębiorca wznowi działalność gospodarczą i ponownie będzie wynajmować ww. nieruchomości w ramach tej działalności.

Zdaniem przedsiębiorcy, jako że usługi zakwaterowania i wynajem długoterminowy to inna działalność, niepowiązana ze sobą bezpośrednio, to wspomniane nieruchomości może wynajmować prywatnie długoterminowo poza działalnością gospodarczą. To podatnik decyduje o tym czy dany składnik majątku będzie wykorzystywany w działalności gospodarczej i jak długo.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z przedsiębiorcą. W wydanej interpretacji organ wskazał:

Zawieszenie działalności gospodarczej nie oznacza zakończenia prowadzenia tej działalności. Z tej też przyczyny podmiot, który formalnie zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej, do momentu zlikwidowania tej działalności, dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jest nadal podatnikiem prowadzącym tą działalność. W przypadku braku osiągania jakichkolwiek dochodów z tej działalności jest jedynie zwolniony w okresie zawieszenia z niektórych obowiązków, np. z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Jeżeli jednak w okresie zawieszenia osiągnie jakikolwiek dochód z tej działalności jest zobowiązany opodatkować go zgodnie z obowiązującymi go zasadami opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca planuje zawiesić działalność gospodarczą, w ramach której wynajmuje nieruchomości, i czasowo „wycofać” te nieruchomości z tej działalności. Nieruchomości te miałyby jednak dalej być wynajmowane w ramach tzw. najmu prywatnego, tyle że długoterminowo i w związku z tym przedsiębiorca chciałby opłacać z tego tytułu ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Następnie w kolejnym okresie letnim ma on wznowić działalność gospodarczą i ponownie wynajmować ww. nieruchomości w ramach tej działalności.

Takie działania przedsiębiorcy nie zmienią faktu, że cały czas ww. nieruchomości będą przez niego wynajmowane. Skoro rozpoczął wynajmowanie tych nieruchomości jako osoba prowadząca działalność gospodarczą (jak wyżej wskazano zawieszenie nie oznacza zakończenia tej działalności) to dalej będzie traktowany jak przedsiębiorca z tytułu ich wynajmu. Dopóki przedsiębiorca nie zlikwiduje działalności gospodarczej, nie może traktować wynajmu ww. nieruchomości jako tzw. najmu prywatnego.

W istocie przedsiębiorca wynająłby składniki majątku związane z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą, o czym mowa w cytowanym art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takiej sytuacji nie ma możliwości reklasyfikacji przychodów do źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opłacania z tego tytułu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zatem w przypadku przedsiębiorcy opodatkowanie przychodów z najmu ww. nieruchomości jest i będzie dla niego przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, aż do czasu rzeczywistego zaprzestania prowadzenia tej działalności (jej likwidacji).

Interpretacja indywidualna z 5 lipca 2024 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.278.2024.3.JG - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

Redakcja podatki.biz