Na Fixly pojawiły się usługi finansowe

Popularny serwis Fixly, łączący wykonawców ze zlecającymi, otwiera się na nowe usługi. Kojarzony do tej pory przede wszystkim z branżą budowlaną teraz rozszerza liczbę dostępnych kategorii, m.in. o usługi finansowe, biznesowe czy szkoleniowe.

Zaciągnięcie kredytu czy skorzystanie z oferty leasingu to ważne decyzje, które łatwiej się podejmuje, współpracując z zaufanym profesjonalistą. Warto zatem zebrać i porównać kilka propozycji od różnych usługodawców, a dodatkowo sprawdzić dostępne o nich opinie. Taką możliwość daje właśnie Fixly.pl. Fixly wyróżnia przede wszystkim szybkie i sprawne łączenie zlecających z wykonawcami oraz rozbudowany system poleceń, ułatwiający znalezienie rzetelnego specjalisty.

Fixly to serwis znany przede wszystkim w sektorze budowlano-remontowym. O jego popularności świadczy chociażby ogromna liczba opinii pozostawianych codziennie przez zadowolonych klientów na profilach wykonawców. Z początkiem 2020 roku rozszerzył wachlarz dostępnych usług, dzięki czemu stał się miejscem dla przedsiębiorstw i specjalistów z innych branż, w tym finansowej.

Jak podkreślają przedstawiciele serwisu, taka decyzja podyktowana jest dużym zainteresowaniem tego typu usługami, a także założonym wcześniej planem rozwoju. Na samym początku założyliśmy, że chcemy skupić się na kilku kategoriach i budować produkt w oparciu na nich. Już wtedy jednak wiedzieliśmy, że będziemy stopniowo dodawać nowe usługi. Na początku w ramach istniejących kategorii, a ostatecznie także uzupełniać je o zupełnie nowe - mówi Marcin Dakowski, General Manager Fixly.

Jak działa serwis Fixly? Zlecający dodaje zapytanie w wybranej usłudze, a wykonawcy sami zgłaszają się, jeśli są zainteresowani realizacją. Na każde zapytanie odpowiedzi może udzielić do pięciu profesjonalistów. Zanim użytkownik podejmie decyzję o wyborze, może porównać profile wykonawców. Znajdują się na nich wszystkie najważniejsze informacje o danej firmie czy specjaliście, w tym galeria zdjęć oraz opinie od wcześniejszych klientów.

Choć ostateczna decyzja należy do zlecającego, to początkowo wykonawca decyduje, które zlecenia go interesują. Dzięki temu obie strony oszczędzają swój czas na podstawowe ustalenia i mogą rozpocząć rozmowy na bardziej zaawansowanym etapie. Fixly to skuteczny sposób znalezienia nowych klientów, szansa na rozpoczęcie dłuższej współpracy czy po prostu dodatkowe źródło zleceń. Dodatkowo zarządzanie kontem wykonawcy możliwe jest przy pomocy aplikacji mobilnej, która jeszcze bardziej ułatwia przeglądanie dostępnych zapytań i korzystanie z zalet Fixly.