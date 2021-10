MZ o nowej składce zdrowotnej

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką (druki nr 1532 i 1532-A)) zakłada, że podstawą wymiaru będą co do zasady rzeczywiste dochody osiągane z prowadzonej działalności w miejsce stałej opłaty ryczałtowej. Oznacza to, że od przyszłego roku zarówno pracownik, jak i przedsiębiorca, będą płacić składkę zdrowotną proporcjonalnie do swojego dochodu. Wszystkie pieniądze z tego tytułu trafią do Narodowego Funduszu Zdrowia i zostaną wykorzystane na poprawę jakości świadczeń medycznych i zdrowia Polaków po Covid-19 - wyjaśniła Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na interpelację poselską.

Interpelacja nr 26681 do prezesa Rady Ministrów w sprawie planów wprowadzenia przez rząd nowej składki zdrowotnej

Szanowny Panie Premierze,

zwracam się do Pana Premiera w sprawie planów wprowadzenia przez rząd nowej składki zdrowotnej.

Od dłuższego czasu toczy się na ten temat dyskusja. Pomysłami ekipy rządzącej najbardziej zbulwersowani są przedsiębiorcy i lepiej zarabiający pracownicy, których zmiany dotkną najbardziej.

Nowa składka zdrowotna jest próbą wprowadzenia liniowych stawek dla wszystkich podatników poprzez zlikwidowanie zryczałtowanej składki.

W 2021 roku składka zdrowotna wynosi 9% dla wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i podlega częściowemu odliczeniu od podatku dochodowego. Oznacza to, iż można odliczyć 7,75% z podstawowych 9% obowiązujących obecnie. Nowa składka zdrowotna nie będzie już dawała takiej możliwości.

W związku z planowanymi zmianami pojawiają się obawy, że podatki pracowników mogą realnie wzrosnąć o 7,75%. W przypadku osób zarabiających najmniej ta różnica zostanie zniwelowana przez podniesioną kwotę wolną od podatku do 30 000 złotych. Negatywnie odbije się to na wynagrodzeniach osób, które zarabiają więcej niż średnia krajowa.

Najbardziej jednak stracą na tej zmianie polscy przedsiębiorcy, którzy obecnie rozliczają się na podstawie wspomnianej już zryczałtowanej składki zdrowotnej. Po zapowiadanej zmianie wpłaty na nową składkę zdrowotną nie będą już opierać się na jednolitej zryczałtowanej stawce, a na kwocie odpowiadającej 9% wygenerowanych dochodów. Według wyliczeń specjalistów na Nowym Polskim Ładzie straci ok. 60% jednoosobowych działalności gospodarczych.

W związku z tym proszę Pana Premiera o odpowiedź na następujące pytania:

Z jakimi środowiskami, specjalistami, ekspertami z jakich dziedzin pomysł wprowadzenia nowej składki zdrowotnej był konsultowany? Czym podyktowane jest wprowadzenie nowej stawki składki zdrowotnej? Jakie realne kwoty zyska budżet państwa dzięki wprowadzeniu nowej składki zdrowotnej? W jakim stopniu wprowadzenie nowej składki zdrowotnej wpłynie na wzrost PKB? Na jakie konkretnie zadania zostaną przekazane kwoty uzyskane po wprowadzeniu nowej składki zdrowotnej?

Posłanka Iwona Maria Kozłowska

1 września 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 26681 w sprawie planów wprowadzenia przez rząd nowej składki zdrowotnej

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją z dnia 6 września 2021 r. nr 26681 Pani Poseł Iwony Kozłowskiej w sprawie planów wprowadzenia przez rząd nowej składki zdrowotnej, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień, stanowiących odpowiedź na pytania postawione przez Panią Poseł:

1. Z jakimi środowiskami, specjalistami, ekspertami z jakich dziedzin, pomysł wprowadzenia nowej składki zdrowotnej był konsultowany?

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką (druki nr 1532 i 1532-A)) był szeroko konsultowany w ramach uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że Ministerstwem wiodącym w pracach legislacyjnych nad ww. projektem jest Ministerstwo Finansów. W wyniku powyższych konsultacji ustalono, że przedsiębiorcy płacący PIT według 19-proc. stawki liniowej składkę zdrowotną zapłacą w wysokości 4,9 proc. dochodu. Jednak składka nie będzie mogła być niższa niż 9-proc. minimalnego wynagrodzenia.

2. Czym podyktowane jest wprowadzenie nowej stawki składki zdrowotnej?

Nowe rozwiązanie ma wyrównać położenie osób zatrudnionych na umowie o pracę i osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Obecnie pracownik, który zarabia 100 000 zł, płaci rocznie 9 000 zł składki zdrowotnej. Przedsiębiorca, który zarabia tyle samo, płaci tylko 4600 złotych, czyli połowę mniej. Przedsiębiorcy będą odprowadzać składkę zdrowotną liczoną proporcjonalnie do dochodu oraz, podobnie jak przy umowie o pracę, nie będą jej odliczać.

Projekt zakłada, że podstawą wymiaru będą co do zasady rzeczywiste dochody osiągane z prowadzonej działalności w miejsce stałej opłaty ryczałtowej. Oznacza to, że od przyszłego roku zarówno pracownik, jak i przedsiębiorca, będą płacić składkę zdrowotną proporcjonalnie do swojego dochodu. Wszystkie pieniądze z tego tytułu trafią do Narodowego Funduszu Zdrowia i zostaną wykorzystane na poprawę jakości świadczeń medycznych i zdrowia Polaków po Covid-19.

3. Jakie realne kwoty zyska budżet państwa dzięki wprowadzeniu nowej składki zdrowotnej?

Ocena skutków regulacji przedmiotowego projektu zakłada w pierwszym roku obowiązywania nowych rozwiązań wzrost dla budżetu NFZ na poziomie 7003 mln. Łączny wzrost wpływu do budżetu NFZ w ciągu najbliższych 10 lat wyniesie 72 334 mln.

4. W jakim stopniu wprowadzenie nowej składki zdrowotnej wpłynie na wzrost PKB?

Ministerstwo Zdrowia uprzejmie informuje, że ocena skutków regulacji przedmiotowego projektu nie zawiera szczegółowych wyliczeń w powyższym zakresie.

5. Na jakie konkretnie zadania zostaną przekazane kwoty uzyskane po wprowadzeniu nowej składki zdrowotnej?

Jak zostało już wcześniej wspomniane wszystkie pieniądze związane ze wzrostem wpływu do Narodowego Funduszu Zdrowia po wprowadzeniu nowych regulacji zostaną wykorzystane na poprawę jakości świadczeń medycznych i zdrowia Polaków po Covid19.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia

Waldemar Kraska

Warszawa, 27 września 2021 r.