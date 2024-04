MRPiPS szykuje nowe formy wsparcia dla pracodawców

W resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej trwają prace nad projektem nowej ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Pracodawcy będą mogli korzystać m.in. z dofinansowania do zatrudnienia seniorów. Z form pomocy udzielanej przez urzędy pracy skorzystać będą mogły także firmy rodzinne, mimo pokrewieństwa klienta urzędu z pracodawcą. Projekt zakłada też np. poszerzenie dostępu do wsparcia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

„Konieczne jest wprowadzanie rozwiązań regulujących przyszłość, a nie przeszłość rynku pracy, rozwiązań adekwatnych do potrzeb klientów i pozwalającym kadrze zatrudnionej w publicznych służbach zatrudnienia (PSZ) oferować pełne wsparcie osobom poszukującym pracy i pracodawcom” – zapowiada resort rodziny, pracy i polityki społecznej.

Jedną z nowością będzie nowa forma pomocy skierowana do firm zatrudniających seniorów. Chodzi o dofinansowanie do zatrudnienia starszej osoby szukającej pracy (np. emeryta) na poziomie maksymalnie do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia przez okres 24 miesięcy. Po tym czasie dany pracodawca będzie zobowiązany do dalszego zatrudniania seniora przez okres 12 miesięcy.

Wśród zapowiedzi znajduje się też tzw. staż plus, który ma polegać na ułatwieniu nabywania w ramach stażu nie tylko umiejętności, ale też kwalifikacji zawodowych, premiowanych wypłatą dodatku do stypendium dla stażysty oraz premii dla pracodawcy. Szykowana jest także pożyczka edukacyjna do 400 proc. przeciętnej płacy, która będzie mogła być wykorzystana np. na szkolenia i studia podyplomowe. Po spełnieniu określonych warunków możliwe będzie umorzenie 20 proc. kwoty pożyczki.

„Przedsiębiorstwa rodzinne będą mogły ubiegać się o formy pomocy udzielane przez PUP. Da to możliwość wsparcia pomimo pokrewieństwa klienta PUP z pracodawcą, u którego podjął lub planuje podjąć zatrudnienie lub współpracować w ramach innych form pomocy. Przedsiębiorstwa rodzinne stanowią dużą część sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, a charakterystyka biznesu takich firm nie różni się istotnie od pozostałych podmiotów tego sektora” – wskazuje resort rodziny, pracy i polityki społecznej.

Pakiet zmian uzupełnić ma poszerzenie dostępu do Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla osób prowadzących jednoosobowe firmy i osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych. Obecnie z tych środków korzystać mogą tylko pracodawcy, a uzyskane wsparcie można przeznaczać jedynie na kształcenie swoje lub pracowników.

Projekt nowej ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia ma zostać przyjęty przez rząd w III kwartale 2024 r.

mp