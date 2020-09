MRPiPS rozważa pełne oskładkowanie umów zleceń

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozważane jest wprowadzenie pełnego oskładkowania umów zleceń. Jak przekonuje resort, dla rządu istotne jest to, by Polacy otrzymywali w przyszłości jak najwyższe świadczenia emerytalne, ale decyzja w sprawie umów zleceń nie została jeszcze podjęta.

Po ostatnich publikacjach w mediach resort przedstawił swoje stanowisko dotyczące kwestii ewentualnego pełnego oskładkowania umów zleceń z początkiem 2021 r. Według wcześniejszych doniesień medialnych, zmiany miałyby obowiązywać już od 1 stycznia – wyższe składki dotyczyłyby wynagrodzeń osób pracujących na co najmniej 2 umowach zlecenia albo łączących pracę na takiej umowie z etatem czy działalnością gospodarczą.

– Rozmawiamy z partnerami społecznymi na temat różnych rozwiązań. To, w jakiej formie reforma wejdzie w życie i kiedy, zależy właśnie od dialogu ze związkami zawodowymi i organizacjami zrzeszającymi pracodawców. Nic w tej kwestii nie jest jeszcze przesądzone – wskazuje wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, Sławomir Szwed.

Jak podkreśla Szwed, obecnie istotną kwestią jest sprawa przyszłych emerytur obywateli i zadbanie, by świadczenie były wystarczająco wysokie. W praktyce aktualnie tytuły do ubezpieczenia kumulują się tylko do osiągnięcia z tytułu umowy zlecenia podstawy wymiaru składek na poziomie nie niższym niż najniższe wynagrodzenia za pracę.

Resort zaznacza przy tym, że pełne oskładkowanie umów zleceń byłoby krokiem w stronę likwidacji nadużywania innych form zatrudnienia niż umowy o pracę.

mp