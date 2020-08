MRPiPS o problemach z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa w firmach

Większość przedsiębiorców zapewniła swoim pracownikom odpowiednie i bezpieczne warunki pracy w czasie pandemii, ale zagrożenie jest nadal realne – informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort wskazuje na sygnały o tym, że nie wszędzie przestrzega się podstawowych zasad bezpieczeństwa. W efekcie Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi obecnie wzmożone kontrole w firmach.

– Mimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19 większość przedsiębiorców potrafiło w tym czasie zapewnić swoim pracownikom odpowiednie i przede wszystkim bezpieczne warunki do pracy. Jednak zagrożenie jest wciąż realne. Już teraz należy przygotować się do nadejścia drugiej fali zachorowań – ocenia szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, Marlena Maląg.

Okazuje się, że resort wciąż otrzymuje sygnały mówiące o tym, że nie w każdym miejscu pracy podstawowe zasady bezpieczeństwa są obecnie przestrzegane. W konsekwencji inspektorzy PIP prowadzą wzmożone i szczegółowe kontrole w poszczególnych przedsiębiorstwach.

– Sprawdzane jest przede wszystkim to, czy pracownicy mają zapewnione odpowiednie i bezpieczne warunki pracy, oraz to, czy wprowadzono działania ograniczające rozprzestrzenianie się wirusa, a także, czy przeprowadzone zostały szkolenia bhp – wyjaśnia Maląg.

Jak przypomina MRPiPS, firmy powinny dbać o to, by pracownicy mieli zagwarantowane warunki pozwalające na pracę w bezpieczny i niezagrażający zdrowiu sposób. Aktualne wymogi dotyczą m.in. stosowania osłon ust i nosów, zapewniania środków do dezynfekcji rąk i płaskich powierzchni, a także bezpiecznej odległości pomiędzy pracownikami.

mp