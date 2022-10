MRiPS: Elastyczny czas pracy już jest w Kodeksie pracy

Przepisy Kodeksu pracy przewidują szeroki wachlarz regulacji prawnych dających możliwość zawierania porozumień między pracodawcami i pracownikami (lub związkami zawodowymi) w obrębie poszczególnych zakładów pracy, w zakresie elastycznej organizacji czasu pracy. Są wśród nich, zarówno unormowania korzystne dla pracodawców, jak i dla pracowników, które ułatwiają w istotny sposób utrzymanie ciągłości produkcji i zachowanie miejsc pracy. W związku z powyższym obecnie nie są prowadzone prace nad zmianą przepisów Kodeksu pracy o czasie pracy w przedmiotowym zakresie - wyjaśniła Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Interpelacja nr 35770 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie zmian prawnych w Kodeksie pracy w zakresie organizacji czasu pracy bazujących na dialogu zarządów firm ze stroną związkową

Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Poznaniu, na podstawie § 8 swojego regulaminu (załącznik do uchwały nr 11/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.) podjęła w dniu 3 sierpnia 2022 r. uchwałę nr 109/2022 określającą stanowisko w sprawie zmian uelastycznienia czasu pracy.

W ocenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu obecna sytuacja społeczno-ekonomiczna i gospodarcza nie pozostaje bez wpływu na sytuację ekonomiczną przedsiębiorców. W następstwie wielu zdarzeń (pandemia COVID-19, wojna na Ukrainie, spowolnienie gospodarcze) dochodzi do przestojów i okresowego zawieszenia działalności w wielu sektorach. Wg WRRP dla zachowania zdolności produkcyjnych nie wystarczają dotychczasowe regulacje prawne w zakresie elastycznego czasu pracy.

Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Poznaniu w swoim stanowisku wskazuje, że:

„…W polskim systemie prawa pracy nie istnieje wprawdzie definicja elastycznego czasu pracy, ale w praktyce pojęcie to stosowane jest do zasad opisanych w Dziale Szóstym Rozdziale IV Kodeksu pracy pn. Systemy i rozkłady czasu pracy. Projektowane zmiany muszą zatem dotyczyć regulacji kodeksowych, tym bardziej więc wymagają sprawiedliwego uwzględnienia interesów zarówno przedsiębiorców, pracodawców, jak i pracowników…

…Rada podkreśla, że gdyby pojawiły się ustawowe możliwości zawierania porozumień między pracodawcami i pracownikami w zakresie czasu pracy, poprawiłoby to warunki funkcjonowania przedsiębiorstw.

Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Poznaniu wnosi postulat o stworzenie prawnych możliwości zawierania porozumień między pracodawcami i pracownikami w obrębie poszczególnych zakładów pracy. Takie rozwiązanie gwarantowałoby, że w sytuacji zagrożenia ograniczeniami produkcji, związki zawodowe mogłyby porozumieć się z pracodawcami, co do okresowych zmian czasu pracy. Byłoby to narzędzie pozwalające na utrzymanie ciągłości produkcji i zachowanie miejsc pracy z korzyścią dla jednej i drugiej strony stosunku pracy. Natomiast przedłużające się prace nad stworzeniem takich możliwości, mogą doprowadzić do zagrożenia i upadku licznych zakładów i w konsekwencji likwidacji wielu miejsc pracy.

Wobec powyższego, w trosce o przyszłość, dobrą kondycję firm oraz stabilne, godne i bezpieczne zatrudnienie, Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Poznaniu popiera inicjatywę dotyczącą zmian w organizacji czasu pracy, bazującą na dialogu zarządów firm ze stroną związkową."

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

Czy w najbliższym czasie planowane są prace nad zmianami w Kodeksie pracy? Czy jest możliwość umieszczenia zmian w Kodeksie pracy w zakresie organizacji czasu pracy, która bazowałaby na dialogu zarządów firm ze stroną związkową? W jakim terminie jest możliwe wprowadzenie zmian w Kodeksie pracy - szczególnie w Dziale Szóstym w Rozdziale IV pn. Systemy i rozkłady czasu pracy?

Poseł Zbigniew Ajchler

5 września 2022 r.

Odpowiedź na interpelację nr 35770 w sprawie zmian prawnych w Kodeksie pracy w zakresie organizacji czasu pracy bazujących na dialogu zarządów firm ze stroną związkową

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją nr 35770 Pana Posła Zbigniewa Ajchlera z dnia 7 września 2022 r., uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.

Przepisy Kodeksu pracy przewidują szereg regulacji, które wpisują się w ramy elastycznego czasu pracy oraz których zastosowanie jest możliwe dzięki porozumieniom zawieranym między pracodawcą i pracownikami (lub związkami zawodowymi) w obrębie poszczególnych zakładów pracy.

Jako istotny element elastycznej organizacji czasu pracy można wskazać przykładowo możliwość przedłużenia w każdym systemie czasu pracy – przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników – okresu rozliczeniowego czasu pracy do maksymalnie 12 miesięcy (co odpowiada maksymalnej dopuszczalnej długości okresu rozliczeniowego czasu pracy w świetle dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy), jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy (art. 129 § 2 Kodeksu pracy). Stosowanie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego, pozwala pracodawcy na bardziej elastyczne rozplanowanie pracy i jej natężenia w poszczególnych miesiącach okresu rozliczeniowego w zależności od jego potrzeb związanych z funkcjonowaniem zakładu pracy (wzmożone lub ograniczone zapotrzebowanie na usługi lub produkty, spowodowane np. sezonowością produkcji lub działalności, zmianami rynkowymi, systemem zamówień). Uregulowanie to jest wykorzystywane zwłaszcza w branżach, w których obciążenie pracą jest nierównomierne.

W elastyczną organizację czasu pracy wpisują się również przewidziane w Kodeksie pracy możliwości:

zorganizowania pracy w ruchu ciągłym przy wykorzystaniu pracy zmianowej (art. 146 k.p.),

wprowadzenia systemu zadaniowego czasu pracy (art. 140 k.p.),

wykonywania pracy w ramach ruchomego czasu pracy (art. 140 1 k.p.),

k.p.), stosowania systemu skróconego tygodnia pracy (art. 143 k.p.),

stosowania, na pisemny wniosek pracownika, indywidualnego rozkładu czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty (art. 142 k.p.).

Ponadto warto mieć na uwadze, że, na mocy art. 91 § 1 k.p., jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, może być zawarte porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów prawa pracy, określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy; nie dotyczy to przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów innych ustaw i aktów wykonawczych. Porozumienie, o którym mowa wyżej, zawiera pracodawca i reprezentująca pracowników organizacja związkowa, a jeżeli pracodawca nie jest objęty działaniem takiej organizacji, porozumienie takie zawiera pracodawca i przedstawicielstwo pracowników wyłonione w trybie przyjętym u tego pracodawcy (art. 91 § 2 k.p.).

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że przepisy Kodeksu pracy przewidują obecnie szereg rozwiązań umożliwiających stosowanie elastycznej organizacji czasu pracy, korzystnej zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników. Wydaje się zatem, że problemem w tym zakresie może nie być brak prawnych możliwości stosowania elastycznej organizacji czasu pracy, ale niestosowanie lub niewystarczające korzystanie z tych instytucji w praktyce.

Do źródeł prawa pracy, oprócz przepisów Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych określających prawa i obowiązki pracowników i pracodawców zalicza się także akty zbiorowego prawa pracy (tzw. źródła wewnątrzzakładowe), które tworzone są przez pracodawcę (lub związek pracodawców) oraz związki zawodowe (lub załogę zakładu). W świetle bowiem art. 9 k.p. źródłem prawa pracy są także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy; przy czym postanowienia tych aktów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych. Powyższy katalog aktów zbiorowego prawa pracy pozwala pracodawcy oraz związkom zawodowym (lub załodze zakładu) na szczególne uregulowanie praw i obowiązków stron stosunku pracy.

Konkludując, przepisy Kodeksu pracy przewidują szeroki wachlarz regulacji prawnych dających możliwość zawierania porozumień między pracodawcami i pracownikami (lub związkami zawodowymi) w obrębie poszczególnych zakładów pracy, w zakresie elastycznej organizacji czasu pracy. Są wśród nich, zarówno unormowania korzystne dla pracodawców, jak i dla pracowników, które ułatwiają w istotny sposób utrzymanie ciągłości produkcji i zachowanie miejsc pracy.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że obecnie nie są prowadzone prace nad zmianą przepisów Kodeksu pracy o czasie pracy w przedmiotowym zakresie.

Wyrażam nadzieję, że przedstawione powyżej informacje i wyjaśnienia zostaną uznane za satysfakcjonujące i wyczerpujące.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg

Warszawa, 29 września 2022 r.

(Business team photo created by Racool_studio - www.freepik.com)

Hasła tematyczne: kodeks pracy, interpelacja, elastyczny czas pracy, minister rodziny i polityki społecznej