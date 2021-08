Moralność finansowa. Rośnie przyzwolenie na płacenie bez rachunku i VAT

Płacenie gotówką bez rachunku, by uniknąć podatku VAT, oraz tzw. praca na czarno to jedne z zachowań, które spotykają się z największym przyzwoleniem społecznym – wynika z badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych pn. „Moralność Finansowa Polaków 2021”. Okazuje się, że obecnie wskaźnik akceptacji dla nadużyć w obszarze finansów jest nadal wyższy niż przed pandemią koronawirusa.

W 2021 r. wartość tzw. indeksu akceptacji nieetycznych zachowań finansowych wyniosła 45,3 proc., czyli nieznacznie spadła względem poprzedniego roku (46 proc.). Przed pandemią jednak indeks ten był wyraźnie niższy i wynosił 41 proc.

– Wartość Indeksu nieco zmalała w porównaniu do ubiegłego roku. Jednym z czynników mógł być fakt, że podczas pandemii zauważyliśmy jako społeczeństwo, że każde odstępstwo od zapewnienia normalnego obiegu pieniądza w gospodarce wpływa negatywnie na szereg powiązanych czynników, w tym choćby na transfery socjalne. Im szybciej zdamy sobie sprawę, że gospodarka to sieć naczyń połączonych i jej prawidłowe funkcjonowania poprawia sytuację całego społeczeństwa, tym lepiej dla nas – mówi prezes zarządu ZPF, mec. Marcin Czugan.

Największym przyzwoleniem społecznym cieszy się obecnie praca na czarno w celu uniknięcia ściągania długu z wynagrodzenia – takie podejście akceptuje obecnie 63,4 proc. Polaków. Dużym przyzwoleniem cieszy się również płacenie gotówką bez rachunku, by uniknąć podatku VAT, co akceptuje 57,6 proc. ankietowanych (wzrost o ponad 3 pkt proc. rok do roku). Na podium nieetycznych zachowań z wynikiem 54,9 proc. znalazło się jeszcze przepisywanie majątku na rodzinę w celu ucieczki przed wierzycielem.

Nowe badanie zostało przeprowadzone w marcu 2021 r. przez firmę Biostat na zlecenie Związku Przedsiębiorstw Finansowych i objęło reprezentatywną grupę 1000 pełnoletnich Polaków.

mp