Moment powstania przychodu przy sprzedaży wysyłkowej

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółka, która planuje rozpocząć działalność polegającą na prowadzeniu sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego. Zakupu będą mogli dokonać konsumenci (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej) oraz osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Spółka nie będzie realizowała sprzedaży stacjonarnej.

W przypadku realizowania dostawy towaru za pośrednictwem kuriera, wydanie towaru nastąpi w momencie fizycznego przekazania przez kuriera zamówionego towaru nabywcy. Natomiast w przypadku dostawy do paczkomatu albo punktu odbioru paczek, wydanie towaru nastąpi z chwilą fizycznego odbioru towaru przez odbiorcę końcowego z paczkomatu albo z punktu odbioru paczek. Klient będzie mógł opłacić całość ceny sprzedaży gotówką, kartą płatniczą lub BLIKiem bądź w formie przedpłaty przelewem bezpośrednio na rachunek spółki lub w ramach systemu płatniczego online za pośrednictwem operatorów płatności elektronicznej oraz BLIKiem na konto pośrednika płatności, który przeleje w późniejszym terminie kwotę płatności na rachunek firmowy spółki. W przypadku otrzymania zapłaty w formie przedpłaty, realizacja transakcji ze strony spółki rozpoczyna się dopiero po zaksięgowaniu zapłaty na rachunku bankowym spółki.

W związku z metodami płatności, jakie ofertuje spółka, każda z płatności za dokonane zamówienie będzie przekazywana na rachunek bankowy spółki. W przypadku pośrednictwa w odbiorze płatności przez kuriera, oddział lub operatora płatności (pośrednika płatności), spółka będzie posiadała zestawienia przekazanych kwot w celu właściwego rozliczenia oraz ustalenia statusu transakcji sprzedaży. Otrzymane środki niezależnie od tego czy zostaną odebrane od klienta końcowego w formie gotówkowej, czy bezgotówkowej, finalnie zostaną przekazane na konto firmowe spółki.

W związku z powyższym, spółka miała wątpliwości, w którym momencie powinna rozpoznać moment uzyskania przychodu w przypadku poszczególnych płatności z tytułu dokonanej sprzedaży.

Odpowiedź Dyrektora KIS:

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”) nie zawiera definicji przychodu. W art. 12 tej ustawy wymienione zostały jednak przykładowe rodzaje przychodów, moment ich powstania i wyłączenia z katalogu przychodów.

Jako zasadę wyrażoną w art. 12 ust. 1 pkt 1 ww. regulacji ustawodawca przyjął, że przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14 są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Na podstawie art. 12 ust. 3 ww. ustawy za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, a także za przychody uzyskane z zysków kapitałowych, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Literalna wykładnia powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że do przychodów podatkowych zalicza się tylko takie przychody, które w danym momencie są trwałe, definitywne i bezwarunkowe. W konsekwencji, do przychodów podatkowych, podatnik winien zaliczyć tylko takie przychody, które są mu należne. Nie będą to zatem jakiekolwiek przychody lecz przychody, w stosunku do których podatnikowi przysługiwać będzie prawo do ich otrzymania i które stanowić będą jego trwałe przysporzenie majątkowe. Co do zasady więc, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa podatnika, a więc takie, którymi może on rozporządzać jak właściciel.

Stosownie do art. 12 ust. 3a ustawy o CIT, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3g oraz 3j-3m, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Zgodnie z cytowanym wyżej art. 12 ust. 3a ustawy o CIT, pierwszeństwo w kształtowaniu daty powstania przychodu ma dzień dokonania czynności - wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego, wykonania usługi lub jej częściowego wykonania, przy czym dzień wystawienia faktury lub uregulowania należności jest ostatecznym terminem, który stanowi o dacie powstania przychodu. Ponadto dodać należy, że jeśli zaistniałe wyżej zdarzenia, tj. wydanie rzeczy, zbycie prawa majątkowego, wykonanie lub częściowe wykonanie usługi wystąpią po dniu wystawienia faktury czy po dniu dokonania zapłaty należności, o momencie powstania przychodu decyduje dzień wystawienia faktury lub uregulowania należności, a nie fakt zaistnienia konkretnego zdarzenia.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie przychód powstanie w momencie najwcześniejszego ze zdarzeń, tj. wydania towaru lub wystawienia faktury bądź uregulowania należności, w zależności, które z tych zdarzeń wystąpi pierwsze. Zatem w przypadku otrzymania płatności za sprzedane towary gotówką, kartą płatniczą lub BLIKiem bądź w formie przedpłaty przelewem bezpośrednio na rachunek spółki lub w ramach systemu płatniczego online za pośrednictwem operatorów płatności elektronicznej oraz BLIKiem na konto pośrednika płatności momentem uzyskania przychodu będzie odpowiednio moment wydania towaru lub wystawienia faktury, jeżeli będzie poprzedzał moment wydania towaru lub moment faktycznego wpływu należności bądź otrzymania środków na rachunek bankowy od pośrednika płatności lub moment wystawienia faktury, jeżeli będzie poprzedzał faktyczny wpływ środków na rachunek bankowy spółki.

