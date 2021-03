Mniej czasu na korektę informacji ZUS IWA?

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych ma zostać poddana dużej nowelizacji. Projekt zmian przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zakłada szereg modyfikacji mających uporządkować system. Niektóre propozycje budzą jednak pewne kontrowersje. Takie wątpliwości dotyczą m.in. planowanego skrócenia do roku możliwości samodzielnego złożenia korekt informacji ZUS IWA.

W projekcie zaproponowano skrócenie do roku możliwości samodzielnego złożenia korekt informacji ZUS IWA, czyli dokumentów, na podstawie których Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala wysokość składek wypadkowych dla płatników. Formularze ZUS IWA składają każdego roku płatnicy zatrudniający minimum 9 pracowników. Zdaniem ekspertów firmy Inventage, skrócenie okresu na złożenie korekty doprowadzi do zaburzenia równowagi pomiędzy przedsiębiorcami i urzędem.

Do skrócenia okresów może dojść już z początkiem kwietnia 2021 r., jeśli projekt przejdzie do tego czasu całą ścieżkę legislacyjną. W praktyce płatnik będzie miał na korektę jedynie rok, a ZUS aż 5 lat.

– Jeżeli projekt wejdzie w życie w obecnym kształcie, płatnik będzie miał prawo tylko do korekty informacji ZUS IWA jeden rok wstecz. Natomiast ZUS będzie miał prawo do zmieniania tych danych za kilka lat wstecz. To ewidentnie zaburza zasadę równowagi stron – powiedział w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes dyrektor Działu Składek ZUS i Bezpieczeństwa Pracy w Inventage, Rafał Jędruchniewicz.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 22 stycznia 2021 r.) o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 kwietnia 2021 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

