Minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2025 r. do 4626 zł

Z początkiem 2025 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę zostanie podwyższona do 4626 zł brutto miesięcznie, a minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 30,2 zł – wynika z założeń projektu rozporządzenia, które opublikowano w wykazie prac legislacyjnych rządu. Szykowana podwyżka stawek jest zgodna z wcześniejszymi propozycjami strony rządowej.

Zgodnie z założeniami przedstawionymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wysokość minimalnej płacy miesięcznie zostanie podniesiona z obecnych 4300 zł do 4626 zł. Z kolei minimalna stawka godzinowa, która dotyczy określonych umów cywilnoprawnych, będzie podniesiona z 28,1 zł do 30,2 zł.

Przedstawione kwoty są zgodne z propozycjami przedstawionymi wcześniej przez rząd do negocjacji Radzie Dialogu Społecznego, w której skład wchodzą też związki zawodowe i organizacje zrzeszające pracodawców. Rada nie uzgodniła wysokości stawek w trakcie 30 dni od otrzymania propozycji rządowych, więc to rząd jest zobowiązany do ustalenia stawek na kolejny rok.

Rządowe propozycje są krytycznie oceniane przez środowisko pracodawców, które wskazuje, że w obecnej sytuacji gospodarczej i wyraźnych podwyżkach płacy minimalnej w latach poprzednich kolejna podwyżka powinna być jednak mniejsza. Biznes apelował jednocześnie o zmianę zasad ustalania wynagrodzenia minimalnego.

Przewiduje się, że projekt rozporządzenia ws. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. zostanie przyjęty przez rząd w III kwartale 2024 r.

