Mikrofirmy mają coraz mniej czasu na rozliczenie wsparcia z tarczy PFR

Mikroprzedsiębiorcy, którzy otrzymali subwencje w ramach tarczy finansowej 2.0, mają czas do 28 lutego br. na rozliczenie wsparcia. W poszczególnych przypadkach Polski Fundusz Rozwoju może przyznane wsparcie umorzyć albo nakazać zwrot części lub całości. Szacuje się, że wsparcie rozliczyć musi w sumie ok. 40 tys. podmiotów.

Subwencje w ramach tarczy finansowej 2.0 wyniosły łącznie 7,1 mld zł. Otrzymało je przeszło 40 tys. mikrofirm oraz ponad 7 tys. małych i średnich przedsiębiorstw z określonych branż. Co ważne, w niektórych sytuacjach przedsiębiorcy mogą liczyć na pełne umorzenie wsparcia – warunki dotyczą nieprzerwanego utrzymania działalności oraz utrzymania odpowiedniego poziomu zatrudnienia.

Firmy z sektora MSP miały czas na rozliczenie wsparcia do 23 stycznia br., podczas gdy dla mikrofirm terminem granicznym jest 28 luty br.

– Aby skorzystać z umorzenia, należy złożyć oświadczenie o rozliczeniu w trybie formularza elektronicznego w banku, za pośrednictwem którego została zawarta umowa z PFR. Na mikroprzedsiębiorcach spoczywa obowiązek terminowego złożenia tego oświadczenia. Nie muszą oni załączać żadnych załączników, oświadczeń, zaświadczeń do tego formularza, bowiem PFR sprawdzi te średnioroczne zatrudnienie na podstawie danych uzyskanych od organów publicznych, np. z ZUS-u, Krajowej Administracji Skarbowej czy Ministerstwa Finansów – wyjaśniła w rozmowie z agencją Newseria Biznes adwokat w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Wojarska Aleksiejuk & Wspólnicy, Katarzyna Wojarska-Aleksiejuk.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, mikroprzedsiębiorcy muszą rozliczyć nadwyżkę, jeżeli ich średnioroczne zatrudnienie było w 2021 r. mniejsze względem 2020 r. Co do zasady do końca kwietnia br. PFR powinien przeanalizować oświadczenia i wydać decyzje dotyczące umorzenia lub nie przyznanych subwencji.

– Możemy mieć do czynienia z trzema decyzjami. Po pierwsze, z umorzeniem części bądź całości otrzymanej subwencji. Po drugie, z decyzją, zgodnie z którą należy zwrócić całą otrzymaną subwencję. Przedsiębiorca jest zobligowany zwrócić w całości taką subwencję w szczególności w przypadkach niedotrzymania ciągłości prowadzenia przedsiębiorstwa przez okres otrzymanej subwencji, otwarcia postępowania upadłościowego bądź restrukturyzacyjnego. W trzecim wariancie PFR może poinformować, że wystąpiły okoliczności, poprzez które nie jest możliwe ustalenie kwoty subwencji zwolnionej ze zwrotu i potrzebne jest postępowanie wyjaśniające – tłumaczy Wojarska-Aleksiejuk.

mp