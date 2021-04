MF zajmie się interpretacją przepisów ws. opłat cukrowej i małpkowej

Ministerstwo Finansów przejmie właściwość odnośnie interpretowania przepisów ws. opłat cukrowej i małpkowej – wynika z dużej nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, która czeka aktualnie na opublikowanie w Dzienniku Ustaw. Po zmianach dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej ma wydawać interpretacje indywidualne w zakresie obu tych opłat.

Obecnie właściwość w zakresie interpretacji prawa odnośnie opłat cukrowej i małpkowej posiada Ministerstwo Zdrowia, ale wkrótce zostanie ona przeniesiona do Ministerstwa Finansów. Za wydawanie interpretacji indywidualnych odpowiedzialny będzie dyrektor KIS. Zmiana jest reakcją na liczne wnioski ze strony przedsiębiorców, którzy zgłaszali wiele pytań dotyczących kwalifikacji produktów oraz interpretacji ich rozliczania.

– Przeniesienie kompetencji do interpretowania przepisów o opłacie cukrowej na ministra finansów rozwiewa wątpliwości przedsiębiorców i gwarantuje im bezpieczeństwo stosowania nowych regulacji. Ustawa określa również status i terminy realizacji składanych od stycznia wniosków o wydanie interpretacji. Niezależnie od trybu ich złożenia i organu do którego zostały skierowane, będą one teraz rozpoznawane przez Krajową Informację Skarbową w trybie określonym przez Ordynację Podatkową – mówi wiceminister finansów, Jan Sarnowski.

Zmiany wprowadza ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została podpisana przez prezydenta 8 kwietnia br.

Nowe przepisy wejdą w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z nowelizacją można się zapoznać tutaj.

mp