MF: Sprzedaż byłego firmowego samochodu a VAT

W przypadku wycofania samochodu z firmy - od zakupu, którego nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT - nie wykazuje się VAT należnego, a późniejsza sprzedaż tego samochodu dokonywana z majątku prywatnego nie jest opodatkowana VAT.

Czytelnicy wskazują, że w Krajowej Informacji Skarbowej uzyskali informację, iż sprzedaż prywatnego samochodu podlega opodatkowaniu VAT, jeżeli był on wykorzystywany w działalności gospodarczej, a z tytułu kosztów używania (zakup paliwa, koszty naprawy) odliczano 50% VAT i/lub zaliczano 20% ww. wydatków do kosztów podatkowych. Czy Ministerstwo Finansów potwierdza takie stanowisko?

Na gruncie ustawy o VAT sprzedaż - pozostającego w majątku prywatnym właściciela - samochodu osobowego, który był wykorzystywany w sposób mieszany w firmie (np. w drodze użyczenia), nie podlega co do zasady opodatkowaniu podatkiem VAT. Ministerstwo Finansów potwierdza, że w przypadku sprzedaży pojazdu z majątku prywatnego, od którego nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia VAT, wyprowadzonego wcześniej z działalności gospodarczej i niewykorzystywanego w tej działalności po wyprowadzeniu do majątku prywatnego, sprzedaż nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT.

W przypadku przekazania pojazdu na cele prywatne, jeżeli odliczeniu podlegał VAT od części składowych pojazdu, przy czym odliczeniu nie podlegało samo nabycie pojazdu, przekazanie do majątku powinno zostać opodatkowane, podstawą opodatkowania będzie wartość części składowych. Uznanie, że właściciel w odniesieniu do konkretnej czynności działa jak podatnik VAT wymaga każdorazowo oceny odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy.

W przypadku gdy pojazd użytkowany w działalności gospodarczej znajduje się w majątku prywatnym i podatnik nie miał prawa do odliczenia od nabycia tego pojazdu, fakt odliczania bieżących kosztów związanych z eksploatacją danego samochodu w działalności, jak np. zakup paliwa do tego pojazdu, które zostanie zużyte w związku z użytkiem mieszanym pojazdu w działalności gospodarczej, nie powinien wpływać na opodatkowanie sprzedaży pojazdu podatkiem VAT. Jednocześnie kompleksowej oceny wymagają ustalenia jednoznacznego opisu stanu faktycznego, w tym charakteru ponoszonych wydatków związanych z użytkowaniem w działalności gospodarczej pojazdu pozostającego w majątku prywatnym.

