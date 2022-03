MF odroczy obowiązek integracji terminali płatniczych z kasami online

Obowiązek zapewnienia przez przedsiębiorców współpracy kas fiskalnych online z terminalami płatniczymi zostanie odroczony do 1 stycznia 2025 r. Odroczenie o 2,5 roku ma być odpowiedzią na apele podatników i biznesu, które były kierowane do Ministerstwa Finansów. Resort wskazuje, że w praktyce do końca 2024 r. nie będzie stosowana kara administracyjna wobec firm, które nie zapewnią tego rodzaju integracji.

Od 1 lipca 2022 r. przedsiębiorcy mieli zostać zobowiązani do zapewnienia współpracy kas rejestrujących (fiskalnych) online z terminalami płatniczymi, przy uwzględnieniu wymogów technicznych dla kas. Takie rozwiązanie przewidują obowiązujące obecnie regulacje.

„Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, w związku z sygnalizowanymi przez biznes problemami technicznymi, minister finansów postanowił odroczyć termin obowiązku integracji kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi. Odroczenie ustalonego obowiązku do końca 2024 r. oznacza jednocześnie, że w tym okresie nie będą stosowane wobec przedsiębiorców kary pieniężne w wysokości 5 tys. zł za posiadanie niezintegrowanych urządzeń” – czytamy w komunikacie resortu finansów.

Zgodnie z zapowiedziami resortu finansów, planowany obowiązek raportowania danych ma dotyczyć w okresie odroczenia wyłącznie agentów rozliczeniowych.

Ministerstwo zapowiedziało równocześnie, że pracuje aktualnie nad ustaleniem zastępczego obowiązku raportowania informacji nt. płatności bezgotówkowych. Nowe rozwiązania mają zostać przygotowane w ramach konsultacji z biznesem i przedstawicielami rynku urządzeń płatniczych.

mp