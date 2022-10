MF obowiązkach informacyjnych wspólników spółek nieruchomościowych

Obowiązek złożenia informacji PIT-N2 ciąży na każdym podmiocie będącym podatnikiem podatku dochodowego - wspólniku spółki nieruchomościowej będącym osobą fizyczną, który bezpośrednio lub pośrednio posiada co najmniej 5% praw głosu w spółce, albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku albo 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa do spółki nieruchomościowej. CIT-N2 z kolei składają podatnicy (wspólnicy) spełniający kryteria wymienione powyżej, niebędący osobami fizycznymi. Obowiązek raportowania powstaje niezależnie od tego czy uzyskany został przychód z odpłatnego zbycia praw do spółki nieruchomościowej czy też z innego tytułu - wyjaśnia Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.

Interpelacja nr 35972 do ministra finansów w sprawie obowiązków wspólników spółek nieruchomościowych

Szanowna Pani Minister!

Funkcjonująca od niedawna w polskim systemie podatkowym instytucja spółki nieruchomościowej będącej płatnikiem podatku dochodowego stała się obiektem licznych zapytań podatników wynikających z wątpliwości interpretacyjnych. Ich rozstrzygnięcie jest niezbędne dla umożliwienia podatnikom i płatnikom prawidłowego wywiązywania się z ustawowych obowiązków. Mając na względzie powyższe pragnę skierować do Pani Minister następujące pytania:

Czy do składania informacji CIT-N2 oraz PIT-N2 zobowiązani są wyłącznie podatnicy, którzy w roku podatkowym, którego wspomniane informacje dotyczą, byli objęci obowiązkiem podatkowym z tytułu zbycia udziałów w spółce nieruchomościowej? Czy też wspomniany obowiązek informacyjny ciąży w każdym przypadku na podatnikach posiadających minimum 5% praw udziałowych (bezpośrednio lub pośrednio) w spółce nieruchomościowej, również takich, którzy nie mają na terytorium RP żadnych obowiązków podatkowych? Czy obowiązek składania informacji PIT-N2 oraz CIT-N2 dotyczy także spółek transparentnych podatkowo? Wskazałby na to cel regulacji, jednak w art. 27 ust. 1e ustawy o CIT oraz odpowiednio w art. 45 ust. 3f ustawy o PIT widnieje termin ”podatnik”. Czy w polu 12 formularza CIT-N2 oraz w polu 23 formularza CIT-N2 (opisanych frazą „Liczba łącznie posiadanych bezpośrednio i pośrednio w spółce nieruchomościowej przez podatnika praw do spółki nieruchomościowej”) należy wykazać wartość liczbową praw udziałowych (np. 10 akcji, 23 udziały jednakowej wartości spółce z o.o. itp.) i tym samym w przypadku, gdy spółka nieruchomościowa jest spółką osobową, komentowana wartość wynosi z definicji jeden?

Poseł Grzegorz Gaża

17 września 2022 r.

Odpowiedź na interpelację nr 35972 w sprawie obowiązków wspólników spółek nieruchomościowych

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację nr 35972 z dnia 21 września 2022 r. wniesioną przez posła Grzegorza Gażę, uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Interpelacja dotyczy obowiązków informacyjnych wspólników spółek nieruchomościowych.

Zgodnie z art. 27 ust. 1e ustawy CIT1 spółki nieruchomościowe oraz podatnicy posiadający, bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze są obowiązani przekazywać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego - do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego spółki nieruchomościowej, informację:

o podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze, wraz z podaniem liczby posiadanych przez każdego z nich takich praw - w przypadku informacji przekazywanych przez spółki nieruchomościowe, o liczbie posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze - w przypadku informacji przekazywanych przez podatników będących wspólnikami spółek nieruchomościowych

- według stanu na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego - na ostatni dzień jej roku obrotowego.

Informację tą składa w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra do spraw finansów publicznych (art. 27 ust. 1h ustawy o CIT).

Analogiczne regulacje zawiera ustawa o PIT2 w art. 45 ust. 3f i 3h.

W związku z ciążącym na spółkach nieruchomościowych oraz podatnikach - wspólnikach tych spółek - obowiązkiem informacyjnym, udostępnione zostały formularze interaktywne CIT-N1 i PIT-N1 - Informacja o podmiotach posiadających prawa do spółki nieruchomościowej - składana przez spółki nieruchomościowe oraz CIT-N2 i PIT-N2 - Informacja o prawach do spółki nieruchomościowej oraz o podmiotach pośredniczących - składana przez podatników będących wspólnikami spółki. Szczegółowy sposób przesyłania tych informacji określone zostały w rozporządzeniach Ministra Finansów3.

Wątpliwości Pana posła dotyczą składania informacji CIT-N2 i PIT-N2.

Wyjaśniam, iż w świetle przywołanych przepisów obowiązek złożenia informacji PIT-N2 ciąży na każdym podmiocie będącym podatnikiem podatku dochodowego - wspólniku spółki nieruchomościowej będącym osobą fizyczną, który bezpośrednio lub pośrednio posiada co najmniej 5% praw głosu w spółce, albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku albo 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa do spółki nieruchomościowej. CIT-N2 z kolei składają podatnicy (wspólnicy) spełniający kryteria wymienione powyżej, niebędący osobami fizycznymi.

Przy czym obowiązek raportowania powstaje niezależnie od tego czy w roku podatkowym, na koniec którego składana jest informacja, uzyskany został przychód z odpłatnego zbycia praw do spółki nieruchomościowej czy też z innego tytułu (np. dywidendy).

Odnośnie pytania nr 2 dotyczącego składania informacji CIT-N2 oraz PIT-N2 przez spółki transparentne podatkowo wskazać należy, iż obowiązek złożenia tych informacji nie ciąży na spółkach niebędących podatnikami podatku dochodowego (tzw. transparentnych podatkowo). Obowiązek taki ciąży na wspólniku takiej spółki spełniającego warunki, o których mowa w przywołanych wyżej przepisach.

Odnosząc się z kolei do wątpliwości zawartych w ostatnim pytaniu dot. wypełnienia konkretnych pozycji formularzy, wskazuję, iż w polu 12 CIT-N2 i polu 23 PIT-N2 należy podać liczbę łącznie posiadanych bezpośrednio lub pośrednio praw do spółki nieruchomościowej.

Jeżeli z istoty formy prawnej spółki nieruchomościowej nie da się określić ilościowo praw do tej spółki (np. ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej), należy określić wielkość procentową posiadanego bezpośrednio i pośrednio udziału podatnika w spółce nieruchomościowej i tę wartość liczbową (czyli z pominięciem znaku „%”) wpisać do poz. 23, uznając procentowy udział za ilość posiadanych praw do spółki nieruchomościowej. Przykładowo, gdy udział podatnika w prawach do spółki nieruchomościowej wyniesie 13,49%, to w poz. 23 PIT-N2 wpisze on wartość 13,49.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów

Artur Soboń

Warszawa, 7 października 2022 r.

1 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.).

3 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie przesyłania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 806) i rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie przesyłania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 815).

Hasła tematyczne: ministerstwo finansów, interpelacja, spółka nieruchomościowa