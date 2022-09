MF: Nie będzie niższej stawki VAT na drewno

W odpowiedzi na interpelację poselską ws. stawki VAT na drewno energetyczne Ministerstwo Finansów poinformowało, że w ramach działań antyinflacyjnych m.in. obniżone zostały stawki VAT na: żywność objętą stawką podatku VAT 5% - do wysokości 0%, gaz ziemny i określone towary związane z produkcją rolniczą - do wysokości 0%, energię elektryczną i energię cieplną - do wysokości 5%, jak również na określone paliwa silnikowe - do wysokości 8%. W odniesieniu do drewna wykorzystywanego do celów grzewczych należy również wskazać, że 2 września została uchwalona ustawa zgodnie z którą gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym, otrzymają wsparcie finansowe w ramach jednorazowego dodatku.

Interpelacja nr 35665 do ministra finansów w sprawie obniżenia stawki podatku VAT na drewno energetyczne wykorzystywane do ogrzewania gospodarstw domowych

Szanowna Pani Minister,

docierają do mnie sugestie osób korzystających z drewna energetycznego w celu ogrzewania swoich domów, dotyczące obniżenia obecnie obowiązującej na ten surowiec 23% stawki VAT. Proponują oni obniżenie kwoty tego podatku do 0%. Argumentem przemawiającym za obniżeniem podatku VAT na to drewno jest fakt wzrostu ceny gazu, węgla i prądu oraz obecna niepewność energetyczna. Jak wskazują, drewno to może być jedyną alternatywą pozwalającą na obniżenie rosnących obecnie kosztów ogrzewania wielu gospodarstw domowych. W ostatnich latach wiele osób wyeliminowało przestarzałe i nieekologiczne paleniska spalające drewno na nowoczesne i niskoemisyjne urządzenia.

Zgodnie z art. 2 ust. 22 ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 478 z późn. zm.) za odnawialne źródło energii uważa się również energię otrzymywaną z biomasy, czyli ulegającej biodegradacji części produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa jak i z leśnictwa. W ust. 7a powołanej powyżej ustawy, definiuje się pojęcie drewna energetycznego jako surowca drzewnego, który ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie, a także surowca drzewnego stanowiącego biomasę pochodzenia rolniczego.

W związku z powyższym zwracam się uprzejmie o odpowiedź na następujące pytanie:

Czy możliwe jest podjęcie prac legislacyjnych mających na celu obniżenie stawki podatku VAT na drewno energetyczne?

Poseł Kazimierz Matuszny

30 sierpnia 2022 r.

Odpowiedź na interpelację nr 35665 w sprawie obniżenia stawki podatku VAT na drewno energetyczne wykorzystywane do ogrzewania gospodarstw domowych

Szanowna Pani Marszałek,

w nawiązaniu do interpelacji nr 35665 posła Kazimierza Matusznego w sprawie obniżenia stawki podatku VAT na drewno energetyczne wykorzystywane do ogrzewania gospodarstw domowych, przedstawiam następujące wyjaśnienia.

W ramach podejmowanych przez Rząd działań antyinflacyjnych m.in. obniżone zostały stawki VAT1 na: żywność objętą stawką podatku VAT 5% - do wysokości 0%, gaz ziemny i określone towary związane z produkcją rolniczą - do wysokości 0%, energię elektryczną i energię cieplną - do wysokości 5%, jak również na określone paliwa silnikowe - do wysokości 8%.

Wskazana obniżka stawek VAT ma charakter czasowy - rozwiązania te obowiązują od 1 lutego do 31 października 2022 r.

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2544) planowane jest przedłużenie ww. rozwiązań do 31 grudnia 2022 r.

W odniesieniu do drewna wykorzystywanego do celów grzewczych należy również wskazać, że 2 września została uchwalona ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw2, której celem jest zapewnienia wsparcia dla dużej grupy gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i podmiotów wrażliwych poprzez pokrycie części nakładów wynikających ze wzrostu kosztów ogrzewania.

Zgodnie z tą ustawą gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym, otrzymają wsparcie finansowe w ramach jednorazowego dodatku.

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie m.in.:

3000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,

1000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym.

Pragnę zapewnić, że w resorcie finansów analizowane są wszystkie postulaty dotyczące działań antyinflacyjnych. W przypadku potrzeby podjęcia dalszych takich działań nie jest wykluczone wykorzystanie w tym celu instrumentów podatkowych.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów

Artur Soboń

Warszawa, 15 września 2022 r.

1 Art. 146da - 146dc ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.)

2 Ustawa w dniu 5 września br. została przekazana do dalszego procedowania przez Senat RP

Hasła tematyczne: stawka vat - stawka podatku od towarów i usług, ministerstwo finansów, interpelacja, ogrzewanie, drewno