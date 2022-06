Mechanizm poboru podatku u źródła zostanie złagodzony

Mechanizm poboru podatku u źródła (WHT) będzie zmodyfikowany i złagodzony – wynika z informacji opublikowanych w wykazie prac legislacyjnych rządu. Szykowane jest m.in. wyłączenie stosowania niektórych obowiązków. Szczegółowy projekt zmian w ustawach o podatkach dochodowych ma zostać przedstawiony w III kwartale br.

Zgodnie z zapowiedziami, obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. mechanizm poboru podatku u źródła ma zostać złagodzony.

Główną z szykowanych zmian będzie wyłączenie stosowania niektórych obowiązków szeroko rozumianych płatników, w tym zarówno emitentów, jak i podmiotów będących tzw. płatnikami technicznymi. Wyłączenie dotyczyć ma opodatkowania u źródła odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych (bonów i obligacji skarbowych).

W praktyce po nowelizacji dojdzie do rozszerzenia zakresu przedmiotowego zwolnienia podatnika-nierezydenta od podatku dochodowego, które jest zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 50 ustawy o CIT oraz art. 21 ust. 1 pkt 130 ustawy o PIT. Zwolnienie to obejmie również obligacje skarbowe oferowane na rynku krajowym i bony skarbowe. Odpowiednie zmiany mają być wprowadzone ponadto w zakresie przedmiotowym zwolnienia od obowiązku płatnika co do poboru podatku.

W projekcie nowelizacji znajdą się też przepisy prowadzące do uelastycznienia konstrukcji (wydłużenia zakresu czasowego) oświadczenia płatnika wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu. W praktyce złożenie oświadczenia pozwoli na niestosowanie mechanizmu przez kolejnych 7 miesięcy (obecnie to 3 miesiące).

