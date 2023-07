Mały ZUS Plus teraz o rok dłużej

Przedsiębiorcy korzystający z Małego ZUS Plus będą mogli przez dodatkowy rok opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana dotycząca preferencji ma obowiązywać od 1 sierpnia br. Z wydłużonego okresu obowiązywania Małego ZUS Plus skorzystać będą mogli przedsiębiorcy, którzy przynajmniej w jednym miesiącu w 2023 r. korzystali z ulgi.

– Firmy z sektora małych przedsiębiorstw to niezwykle istotny element polskiej gospodarki. Przepisy, które dziś podpisał prezydent skierowane są szczególnie do nich. Dzięki naszym rozwiązaniom będą mogli oni opłacać niższe składki jeszcze dłużej. Pomoże im to w zachowaniu ciągłości działania w trudnych czasach. To oszczędność nawet kilkuset złotych miesięcznie przez kolejny rok – komentuje szef resortu rozwoju i technologii, Waldemar Buda.

Mały ZUS Plus to ulga w składkach na ubezpieczenia społeczne, która jest skierowana do najmniejszych przedsiębiorców. Aktualnie preferencja jest dostępna dla przedsiębiorców przez okres maksymalnie 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat). Warunkami są: – roczny przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym na poziomie do 120 tys. zł; – prowadzenie działalności przez minimum 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym.

Zgodnie z nowelizacją podpisaną przez prezydenta, od 1 sierpnia br. okres korzystania z ulgi ma być wydłużony o kolejne 12 miesięcy. W efekcie przedsiębiorca będzie mógł korzystać z preferencji przez łączny okres 48 miesięcy w trakcie kolejnych 60 miesięcy.

Pod koniec 2022 r. z preferencji w ramach Małego ZUS Plus korzystało w sumie 235,7 tys. przedsiębiorców. Szacuje się, że z przedłużenia w tym roku skorzysta 66,4 tys. przedsiębiorców, a w kolejnych dwóch latach będzie to odpowiednio 142,3 tys. i 104,9 tys.

mp