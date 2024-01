Mały ZUS plus: Ministerstwo ignoruje prawa przedsiębiorców

17 stycznia 2024 r. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się do Premiera Donalda Tuska z prośbą o pilną interwencję w sprawie błędnej interpretacji przez ZUS przepisów o Małym ZUS-ie Plus. Sprawa dotyczy dziesiątków tysięcy drobnych przedsiębiorców, którzy korzystali z tej preferencji składkowej w latach 2019-2021 i po dwóch latach przerwy mają prawo ponownie korzystać z tej preferencji, którego to prawa Zakład im odmawia.

Informacja ze strony Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców:

Reakcja Kancelarii Premiera była natychmiastowa. Już następnego dnia przekazała ona pismo do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z zaleceniem bezzwłocznego zajęcia się sprawą. To dobry przykład tego, jak powinien wyglądać dialog między rządem a przedsiębiorcami.

Niestety, na tym dobre wieści się kończą. Mimo że sprawa jest niezwykle nagląca (przedsiębiorcy mają czas zgłaszać się do Małego ZUS-u tylko do 31 stycznia), Ministerstwo nabrało wody w usta. Moje wielokrotne monity, by nadać bieg sprawie, są notorycznie ignorowane. Czas biegnie, dziesiątki tysięcy przedsiębiorców tkwi w zawieszeniu, a urzędnicy oraz monitowani przeze mnie ministrowie lekceważą swoje obowiązki.

W kampanii wyborczej słyszeliśmy ze wszystkich stron sceny politycznej zapewnienia, jak ważne są prawa polskich przedsiębiorców, zwłaszcza tych z sektora MŚP. Po wyborach część nowego obozu władzy o swych deklaracjach zapomina. Jako strażnik praw polskiego małego i średniego biznesu będę konsekwentnie domagał się od organów państwa respektowania tych praw. Z moich informacji wynika, że urzędnicy ZUS próbują znaleźć satysfakcjonujące przedsiębiorców rozwiązanie. Czekają jednak na zielone światło ze strony Ministerstwa. Jest jeszcze czas, by rozwiązać sprawę kompleksowo i uniknąć przeniesienia sporu na wokandę sądową!

Adam Abramowicz

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

źródło: rzecznikmsp.gov.pl