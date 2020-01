Mały ZUS Plus coraz bliżej

Już 1 lutego br. w życie wejdą nowe regulacje dotyczące możliwości korzystania przez firmy z niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Mały ZUS Plus będzie skierowany do przedsiębiorców, którzy w poprzednim roku kalendarzowym zanotowali przychody do 120 tys. zł. Obecnie limit ten wynosi 67,5 tys. zł.

Z obecnej formuły Małego ZUS-u korzysta ok. 170 tys. przedsiębiorców. W styczniu br. do ulgi zgłosiło się przeszło 50 tys. firm. Zakład Ubezpieczeń Społecznych szacuje, że w lutym 2020 r. napłynie szersza fala zgłoszeń do zmodyfikowanego systemu.

„Od 1 lutego z Małego ZUS-u będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, którego przychód z poprzedniego roku kalendarzowego nie przekroczył 120 tys. zł. Zmieni się również sposób obliczania składek. Teraz kwota składek na Małym ZUS zależy od przychodu. Natomiast od lutego będzie zależała od dochodu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku” – tłumaczy Ministerstwo Rozwoju.

Bez zmian pozostanie sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek. W praktyce więc podstawa wymiaru składek wciąż będzie musiała mieścić się między 30 proc. minimalnego wynagrodzenia a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (w 2020 r. będzie to przedział pomiędzy 780 zł a 3136,20 zł).

„Przedsiębiorca, który chce od lutego korzystać z Małego ZUS-u Plus i spełnia warunki, powinien zgłosić się do ulgi maksymalnie do 2 marca. Zrobi to, składając w ZUS odpowiednie dokumenty: ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia) oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla Małego ZUS: 05 90 albo 05 92)” – wskazuje resort rozwoju.

Co istotne, taki przedsiębiorca będzie musiał w marcu br. złożyć także dokumenty rozliczeniowe za luty z informacjami dotyczącymi rocznego przychodu, rocznego dochodu i formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

mp