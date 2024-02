Mały ZUS plus bez ograniczenia czasowego?

W ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych zlikwidowane zostać miałoby obecne ograniczenie czasowe, w którym możliwe jest korzystanie z tzw. małego ZUS-u plus – wynika z poselskiego projektu ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych. Zgłoszony przez posłów Prawa i Sprawiedliwości projekt zakłada likwidację aktualnego ograniczenia wynoszącego 36 miesięcy w trakcie 60 miesięcy.

Projektowane zmiany dotyczą 27 różnych ustaw i zostały przygotowane jeszcze w trakcie prac w poprzedniej kadencji Sejmu.

W projekcie zaproponowano m.in. zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w tym likwidację ograniczenia czasowego (36 miesięcy w trakcie 60 miesięcy), w którym możliwe jest korzystanie z preferencyjnych zasad opłacania składek w ramach małego ZUS-u plus. Aktualnie rozwiązanie to jest dostępne dla przedsiębiorców, którzy w poprzednim roku kalendarzowym osiągnęli przychody na poziomie do 120 tys. zł.

„Obowiązująca obecnie regulacja pomija fakt, iż wiele osób podejmuje (lub chciałoby podjąć) działalność gospodarczą w stosunkowo niewielkim zakresie. Osoby takie są jednak w stanie ją prowadzić tylko w sytuacji, w której możliwe będzie opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, korzystając z regulacji dotyczących małego ZUS-u plus. Natomiast w sytuacji, w której musiałyby opłacać je na zasadach ogólnych, działalność ta będzie dla nich całkowicie nieopłacalna” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Autorzy projektu przewidują, że zniesienie ograniczenia czasowego byłoby korzystne pod kątem rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu gospodarczego.

Wprowadzenie zmian przewiduje poselski – zgłoszony przez klub parlamentarny PiS – projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych. Projekt trafił do Sejmu 9 lutego 2024 r.

Większość nowych przepisów miałaby wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem ustawy można się zapoznać tutaj.

