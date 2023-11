Małe i średnie firmy są nieprzygotowane do cyfryzacji faktur?

Aktualnie aż 40 proc. polskich mikroprzedsiębiorców nie korzysta z żadnych narzędzi cyfrowych – wynika z nowego raportu pn. „Cyfryzacja sektora MSP w Polsce”, który został przygotowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców we współpracy z Symfonią. Eksperci wskazują, że niski poziom cyfryzacji firm może rodzić problemy w kontekście zaplanowanego na połowę 2024 r. wprowadzenia obowiązkowej całkowitej cyfryzacji faktur w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Jak wynika z nowego badania, na 10 miesięcy przed wprowadzeniem obligatoryjnego KSeF jedynie 60 proc. polskich małych i średnich firm widzi potrzebę dalszej cyfryzacji, podczas gdy 38 proc. z nich korzysta w swojej działalności tylko z podstawowych narzędzi. Najniższy poziom digitalizacji odnotowano wśród mikroprzedsiębiorców, wśród których 40 proc. w ogóle nie wykorzystuje żadnych narzędzi cyfrowych.

– Wchodząca za moment obowiązkowa całkowita cyfryzacja faktur obejmie również pozostałe segmenty rynku. Jesteśmy jedynym krajem Unii Europejskiej, który wprowadza KSeF dla wszystkich dokumentów fiskalnych w biznesie: bez ograniczeń kwotowych czy obszaru rozliczeń. To ogromne wyzwanie dla polskich przedsiębiorców, które dotyka nie tylko systemów IT, ale również procesów wewnętrznych związanych m.in. z obiegiem i akceptacją faktur kosztowych – komentuje prezes zarządu Symfonii, Piotr Ciski.

Jak podkreślają eksperci, KSeF to rozwiązanie w pełni oparte na chmurze, co oznacza, że cały rynek w sposób naturalny przeniesie część swoich procesów biznesowych do chmury. Aktualnie tymczasem zaledwie 14 proc. ankietowych firm z sektora MSP deklaruje korzystanie z chmury, a 13 proc. wykorzystuje systemy do zarządzania procesami (ERP). Jednocześnie tylko 3 proc. ankietowanych firm korzysta w codziennych operacjach biznesowych ze sztucznej inteligencji.

Główną barierą przed cyfryzacją są obawy dotyczące kosztów. Wskazało na to 46 proc. ankietowanych firm. Pewną rolę (16 proc.) odgrywa też niechęć pracowników do zmian.

mp