Maksymalna cena prądu dla małych i średnich firm. Wsparcie ruszy w grudniu

Maksymalna taryfa na prąd dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw ma zostać ustalona na poziomie 785 zł/MWh – wynika z nowych zapowiedzi rządu. Jak szacuje rząd, takie rozwiązanie może ograniczyć podwyżki cen energii elektrycznej dla sektora MSP nawet o 70 proc. Ze wsparcia skorzystać ma ok. 99 proc. polskich firm. Cena maksymalna będzie stosowana w rozliczeniach z MSP od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 r.

Zmiany dotyczące cen prądu mają zostać wprowadzone ustawą o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Zgodnie z założeniami, taryfa na prąd dla MSP ma wynieść maksymalnie 785 zł/MWh, podczas gdy obecnie ceny w kontraktach giełdowych przekraczają nawet 2500 zł/MWh.

– To rewolucyjne rozwiązanie. Do tej pory w żadnym państwie UE nie zostały wprowadzone taryfy dla MSP. To rozwiązanie, które w pełni odpowiada na oczekiwania przedsiębiorców, jak i organizacji ich zrzeszających. Ma ono powszechny charakter. Zapewni stabilizację, pozwoli utrzymać rentowność i zdolności produkcyjne w firmach, ochroni miejsca pracy i wzmocni naszą gospodarkę – przekonuje szef resortu rozwoju i technologii, Waldemar Buda.

Ujawnione przez rząd założenia mówią o zastosowaniu ceny maksymalnej przez sprzedawców w rozliczeniach z MSP w okresie od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 r. Co ważne, zastosowanie ceny maksymalnej ma przy tym odnosić się do poboru nie większego niż 90 proc. zużycia energii przez odbiorcę w okresie od 1 grudnia 2020 do 31 grudnia 2021 r.

mp