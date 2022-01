Lokata bankowa – sposób na bezpieczne przechowanie oszczędności

Wiele osób wciąż jest przywiązanych do przechowywania swoich oszczędności w domu. Dodatkowego argumentu na rzecz takiego podejścia dostarczają im niskie stopy procentowe. Sposób może jest i praktyczny – pieniądze są zawsze „pod ręką”, ale niebezpieczny; można wszystko stracić w wyniku rabunku, pożaru czy innego zdarzenia losowego. Chcąc mieć spokojną głowę, lepiej zamienić przysłowiową skarpetę na lokatę bankową.

Podstawowy argument na rzecz zmiany przyzwyczajeń związany jest z ochroną depozytów wynikającą z istnienia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Dzięki niemu oszczędności powierzone bankom i Spółdzielczym Kasom Oszczędnościowo-Kredytowym (SKOK-om) – do równowartości 100 tys. euro – są w pełni bezpieczne, mamy pewność, że otrzymamy je w całości i na dodatek w krótkim czasie, gdyby instytucja finansowa popadła w kłopoty.

Gwarancji zachowania oszczędności nie mamy przechowując je w domu, skąd mogą zostać skradzione lub, gdzie mogą ulec zniszczeniu w wyniku pożaru, zalania czy innego zdarzenia. Ponadto trzymanie pieniędzy w mieszkaniu nie daje żadnych szans na zarobienie jakichkolwiek dodatkowych środków. Co prawda oprocentowanie depozytów nie zawsze przewyższa inflację, ale warto zadbać choćby o zminimalizowanie straty.

Najlepsze lokaty bankowe – na co zwrócić uwagę

Od czego więc zacząć poszukiwanie optymalnej dla nas oferty oszczędnościowej? Nie tylko od spojrzenia, która z instytucji finansowych oferuje najwyższe oprocentowanie. Ważne są też czas trwania lokaty, wysokość kwoty, która może pracować na atrakcyjny procent i co się dzieje z odsetkami w sytuacji zerwania depozytu przed datą jego zakończenia.

Zaznaczmy, że propozycje znacznie przewyższające rynkową średnią powinny wzbudzić naszą czujność, skłonić do zadania sobie pytania czy oferta jest w pełni bezpieczna, czy w jej regulaminie nie jest zawarty jakiś haczyk.

Sytuacja na rynkach finansowych, a oprocentowanie lokat

Narzekanie na banki, że nie starają się ściągnąć do siebie kapitału oferując wysokie oprocentowanie, nie ma sensu, gdyż oferta depozytowa w olbrzymiej mierze uzależniona jest od sytuacji na rynkach finansowych, głównie od poziomu stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Duże znaczenie ma też kondycja danego podmiotu, jego strategia sprzedażowa. Zależnie od jej założeń, bank czy SKOK może nastawiać się na depozyty tylko od nowych klientów, często pod warunkiem założenia konta osobistego, albo na pozyskanie nowych środków od tych, którzy już z nim współpracują; może preferować lokaty długoterminowe lub konta oszczędnościowe zapewniające klientom stały dostęp do swoich środków.

Ranking lokat bankowych, czyli inni już ocenili

Oczywiście można samemu przeglądać strony internetowe kolejnych instytucji finansowych i poszukiwać ciekawych lokat bankowych, ale to bardzo pracochłonne zajęcie. Znacznie szybciej znajdziemy najlepszy dla nas depozyt, spoglądać na ranking lokat bankowych. Dobrze, by zestawienie było wszechstronne, uwzględniało wiele parametrów, m.in. okres trwania umowy, maksymalną kwotę jaką można ulokować, informacje o zasadach wypłaty odsetek, a także prezentowało warunki dodatkowe (np. konieczność założenia konta osobistego).

Wszystkie te wymagania spełnia ranking lokat bankowych w portalu NajlepszeKonto.pl. Znajdziemy tu bogaty wybór depozytów, które można segregować według wielu zmiennych, by jak najszybciej znaleźć optymalną ofertę. Naszym zdaniem warto zwrócić uwagę, czy można z niej skorzystać online i czy otrzymamy jakiekolwiek odsetki, zrywając umowę przed terminem.

Pamiętajmy, że nieco niższe oprocentowanie konta oszczędnościowego niż lokaty terminowej nie oznacza, że to gorsza propozycja. Po pierwsze dlatego, że w przypadku rachunków odsetki są na ogół doliczane co miesiąc i w kolejnym okresie także dla nas pracują. Po drugie, konta oszczędnościowe zapewniają nam dostęp do pieniędzy bez utraty odsetek.

Lepiej nie ryzykować

To, że widząc reklamę depozytu zwrócimy uwagę przede wszystkim na oprocentowanie lokaty jest w pełni zrozumiałe, wszak każdy chciałby zarobić jak najwięcej. Dobrze jest jednak powściągnąć emocje i ocenić propozycję na chłodno. Może się okazać, że skorzystanie z lokaty wiążę się z koniecznością spełnienia dodatkowych warunków, które mogą być pracochłonne, a nawet kosztowne.

Pamiętajmy też o ograniczonym zaufaniu do podmiotów oferujących oprocentowanie znacznie przekraczające rynkową średnią oraz o dywersyfikacji (rozdzieleniu) środków przekraczających poziom ochrony BFG.

Najlepsze lokaty to takie depozyty, które pozwalają bezstresowo sporo zarobić. Lepiej nie kusić się na ponadprzeciętny zysk, który może wiązać się z kłopotami, czy wręcz utratą pieniędzy.