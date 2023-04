Limity transakcji gotówkowych. Plany zmian budzą kontrowersje

Planowane zmiany dotyczące limitów transakcji gotówkowych w transakcjach b2c budzą wątpliwości w środowisku przedsiębiorców. Kontrowersje odnoszą się do planowanego na 2024 r. wprowadzenia obowiązku dokonywania płatności bezgotówkowych w relacjach między przedsiębiorcą a konsumentem, jeśli transakcja przekracza 20 tys. zł. Jak twierdzi Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, to zbyt daleko idąca ingerencja, a przechodzenie na bezgotówkowe formy płatności nie powinno być nakazywane przez państwo.

Rządowe plany przewidują, że 1 stycznia 2024 r. wprowadzony zostanie obowiązek dokonywania płatności bezgotówkowych w relacjach między konsumentem a przedsiębiorcą (b2c), jeśli wartość transakcji przekroczy 20 tys. zł. Na kolejny rok szykowane jest też obniżenie z 15 tys. zł do 8 tys. zł limitu transakcji, po przekroczeniu którego w transakcjach między przedsiębiorcami konieczne jest skorzystanie z rachunku płatniczego.

Planowane zmiany są krytykowane przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, który przekonuje, że będzie to nieuzasadniona ingerencja państwa.

„Rola gotówki w gospodarce systematycznie i z czasem spada, jednak dzieje się to w drodze ewolucji i indywidualnych decyzji podmiotów na rynku, a nie nakazów ustawodawcy. Co również ważne, w obecnej sytuacji geopolitycznej, nie da się odmówić należnego miejsca gotówce – szczególnie dzisiaj, gdy jest to kwestia bezpośrednio powiązana ze ścisłym bezpieczeństwem państwa” – wskazują eksperci ZPP.

Dodatkowe wątpliwości budzi to, że nowe przepisy nie przewidują żadnych konsekwencji prawnych dla konsumenta w przypadku, gdy transakcja powyżej 20 tys. zł zostanie opłacona jednak gotówką. Skutki ewentualnych naruszeń mają dotyczyć wyłącznie przedsiębiorców, czyli odbiorców płatności.

„Zmiany w tym zakresie powinny odbywać się samoistnie, a wprowadzanie ustawowego obowiązku dokonywania płatności, nawet powyżej określonych limitów kwotowych, w transakcjach między konsumentem a przedsiębiorcą jest daleko idącą ingerencją w preferencje i wolność konsumentów” – twierdzi ZPP.

