Limity obrotu gotówkowego nie zostaną zaostrzone?

W Sejmie trwają prace nad poselskim projektem, w którym przewidziano uchylenie przepisów zakładających zaostrzenie w 2024 r. limitów dotyczących obrotu bezgotówkowego. Jak oceniają eksperci Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, ewentualne zwiększenie ograniczeń w obrocie gotówkowym byłoby niekorzystne dla gospodarki, a nadmierne regulacje nie są potrzebne.

W ramach tzw. Polskiego Ładu przewidziano zmniejszenie z początkiem 2024 r. limitu obrotu gotówkowego z 15 tys. zł do 8 tys. zł w transakcjach między firmami (b2b). Jednocześnie wprowadzony ma zostać również limit na poziomie 20 tys. zł dla transakcji między przedsiębiorstwami i konsumentami (b2c). Zmiany te prawdopodobnie zostaną jednak uchylone, co przewiduje projekt skierowany do Sejmu przez posłów Prawa i Sprawiedliwości.

Poselski projekt jest pozytywnie oceniany przez organizacje zrzeszające przedsiębiorców, które już wcześniej wskazywały, że zaostrzenie limitów nie byłoby korzystne dla gospodarki.

„Bezgotówkowe formy płatności niewątpliwie dynamicznie rozwijają się, jednak wielu konsumentów wciąż preferuje gotówkę – czy z przyzwyczajenia, czy z innych względów (związanych np. z ochroną prywatności). Banknoty i monety emitowane przez NBP są legalnymi środkami płatniczymi w Polsce i nie znajdujemy powodu, dla którego ich wykorzystywanie miałoby być sztucznie ograniczane regulacjami” – tłumaczą eksperci ZPP.

Jak zaznacza ZPP, ograniczenia w obrocie gotówkowym mogą być szczególnie szkodliwe dla mniejszych firm i mogą prowadzić do patologii rynkowych. Eksperci zwracają uwagę np. na sytuację, gdy klient nie będzie miał możliwości dokonania transakcji bezgotówkowej (np. z powodu braku gotówki na rachunku), a przedsiębiorca nie będzie mógł przyjąć legalnie płatności w gotówce, co może skutkować wzrostem tzw. szarej strefy.

Wprowadzenie zmian przewiduje poselski – zgłoszony przez posłów PiS – projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt skierowano 2 maja br. do pierwszego czytania sejmowego.

Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2024 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp