Limity dotyczące płatności gotówkowych jednak bez zmian

Zaplanowane na 2024 r. ograniczenia dotyczące płatności gotówkowych zostaną uchylone – wynika z nowelizacji podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. W efekcie konsumenci nadal będą mogli bez żadnych ograniczeń płacić gotówką, podczas gdy limit dla przedsiębiorców (15 tys. zł) pozostanie bez zmian.

Nowelizacja przewiduje zapobieżenie wejściu w życie 1 stycznia 2024 r. dwóch zmian w ramach tzw. Polskiego Ładu. Chodzi o ograniczenie płatności gotówkowych w transakcjach osób prywatnych z przedsiębiorcami do poziomu 20 tys. zł Druga zmiana zakładała obniżenie z 15 tys. zł do 8 tys. zł limitu dla płatności gotówkowych między przedsiębiorstwami. Zgodnie z nowelizacją podpisaną przez prezydenta, oba przepisy zostaną całkowicie wyeliminowane.

„W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że wejście w życie powyższych regulacji może prowadzić do komplikacji niektórych rodzajów transakcji szczególnie dokonywanych przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, w tym rzemieślników oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, stąd konieczne jest zniesienie przewidzianych do wprowadzenia ograniczeń w tym zakresie” – czytamy w komunikacie prezydenckiej kancelarii.

Zmiany wprowadza ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Nowelizacja została podpisana przez prezydenta 19 lipca 2023 r.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2024 r.

Z nowelizacją można się zapoznać tutaj.

mp