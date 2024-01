Limit zwolnienia podmiotowego z VAT powinien zostać podwyższony?

Obecny limit zwolnienia podmiotowego z podatku VAT obowiązuje już od 7 lat i powinien zostać podwyższony – przekonują eksperci Konfederacji Lewiatan. Jak ocenia ta zrzeszająca przedsiębiorców organizacja, podniesienie limitu z obecnych 200 tys. zł np. do 300 tys. zł mogłoby stanowić istotne ułatwienie w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Obowiązujący obecnie limit zwolnienia podmiotowego z podatku VAT wynosi 200 tys. zł i nie był zmieniany od 7 lat. Jak szacują eksperci, w tym czasie skumulowane inflacja wyniosła przeszło 30 proc.

– Postulujemy urealnienie tego limitu i podniesienie go do 300 tys. zł. Będzie to korzystne szczególnie dla najmniejszych firm, które proporcjonalnie do osiąganych dochodów czy przychodów ponoszą najwyższe koszty obsługi podatkowo-księgowej. Status podatnika VAT wiąże się z szeregiem dodatkowych obowiązków, które dla najmniejszych podatników są poważnym wyzwaniem – mówi doradca podatkowy i ekspert Konfederacji Lewiatan, Przemysław Pruszyński.

Jak podkreśla Pruszyński, w efekcie podwyższenia limitu doszłoby do zmniejszenia liczby obowiązków podatkowych dla najmniejszych przedsiębiorców oraz ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej. W praktyce zmiana miałaby być również neutralna z punktu widzenia dochodów budżetowych.

Konfederacja Lewiatan proponuje również inne zmiany, w tym m.in. uchylenie podatku minimalnego CIT, wprowadzenie zmian dotyczących ulg proinnowacyjnych oraz przywrócenie możliwości amortyzowania nieruchomości mieszkalnych.

mp