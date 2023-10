Limit płatności gotówkowych a rodzaj umowy

Przykład 2 (minimalna wartość obrotów w danym okresie nie przekracza limitu) Umowa o stałej współpracy – zobowiązanie do zakupów za kwotę co najmniej 14 000 zł w miesiącu. Przedsiębiorca wielokrotnie w ciągu miesiąca zamawia towar za kwotę nieprzekraczającą limitu. Ponieważ znana jest kwota minimalnego obrotu w danym okresie i nie przekracza ona limitu ustawowego, do momentu osiągnięcia limitu ustawowego w danym okresie strony mogą rozliczać się gotówką. Po przekroczeniu limitu każda następna płatność jest dokonywana bezgotówkowo. Dzień 1 2 3 4 5 ... 31 Minimalny limit

w okresie

rozliczeniowym Kwota płatności 500 0 1000 10 000 5000 ... 1850 14 000 Suma wpłat 500 500 1500 11 500 16 500 ... 18 350 Uwaga: minimalny obrót w ustalonym przez strony okresie został przekroczony ale nie przekroczył limitu ustawowego – brak obowiązku rozliczania bezgotówkowego Legenda Czerwony kolor – od której płatności stosuje się obowiązek rozliczenia bezgotówkowego Niebieski kolor – od której płatności przekroczono limit Dzień 1 2 3 4 5 ... 31 Minimalny limit

w okresie

rozliczeniowym Kwota płatności 500 0 1000 10 000 3000 ... 300 14 000 Suma wpłat 500 500 1500 11 500 14 500 ... 14 800 Uwaga: ponieważ określony przez strony minimalny obrót (limit transakcji) w danym okresie nie przekroczył 15 000 zł, do momentu jego osiągnięcia strony mogą rozliczać się w gotówce.