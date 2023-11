Kwota wolna wzrośnie do 60 tys. zł? Projekt już w Sejmie

Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym PIT. Zgłoszony przez posłów Konfederacji projekt przewiduje podniesienie dla wszystkich kwoty wolnej od opodatkowania z obecnych 30 tys. zł do poziomu dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (kwoty nie mniejszej niż 60 tys. zł). Koszty zmian szacuje się na ok. 35 mld zł w skali roku.

W projekcie przewidziano podniesienie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich do wysokości równej dwunastokrotności minimalnej płacy za pracę, przy czym nie mogłoby to być mniej niż 60 tys. zł. Celem nowelizacji ma być zmniejszenie wysokości klina podatkowego, podniesienie płac netto oraz ustalenie bardziej sprawiedliwych obciążeń podatkowych.

„Polacy muszą wreszcie mieć możliwość korzystania z owoców własnej pracy. Aby Polska rozwijała się gospodarczo i goniła bogatsze od siebie kraje, potrzebne są bardzo silne impulsy: proste i niskie podatki, wolność gospodarcza, maksymalne uproszczenie przepisów, redukcja biurokracji” – wskazują projektodawcy.

Koszty związane z podwyższeniem kwoty wolnej mają wynieść nie więcej niż 35 mld zł. Ponad połowa tej kwoty (18 mld zł) ma być przy tym kosztem dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wprowadzenie zmian przewiduje poselski – zgłoszony przez posłów Konfederacji – projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt trafił do Sejmu 13 listopada 2023 r.

Nowelizacja miałaby wejść w życie 1 stycznia 2024 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp