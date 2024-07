Kwota wolna od PIT będzie wyższa? Do Sejmu trafił kolejny projekt

Do Sejmu trafił kolejny projekt nowelizacji ws. podniesienia kwoty wolnej od opodatkowania podatkiem dochodowym PIT do co najmniej 60 tys. zł. Przygotowany przez klub parlamentarny Konfederacji projekt zakłada, że kwota miałaby zostać podwyższona dla wszystkich do wysokości równej 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W poselskim projekcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym PIT zaproponowano zwiększenie kwoty wolnej od podatku, która wynosi obecnie 30 tys. zł. Projekt przewiduje ustalenie jednej kwoty wolnej dla wszystkich w wysokości 12-krotności płacy minimalnej. Kwota ta miałaby przy tym wynosić nie mniej niż 60 tys. zł.

„Projektowana ustawa pozytywnie wpłynie na sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zwiększenie podaży pracy wynikające ze zmniejszenia klina podatkowego, a także spowoduje znaczny wzrost przeciętnych zarobków netto. Projekt ustawy wpłynie pozytywnie ożywczo na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców” – oceniają autorzy projektu.

Projektodawcy szacują, że maksymalne koszty związane z podniesieniem kwoty wolnej od podatku wyniosą łącznie ok. 35 mld zł w skali roku.

Wprowadzenie zmian przewiduje poselski – zgłoszony przez klub parlamentarny Konfederacji – projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt trafił do Sejmu 26 lipca 2024 r.

Nowelizacja miałaby wejść w życie 1 stycznia 2025 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp