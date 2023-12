Księgowi muszą liczyć się z poważnymi wyzwaniami w 2024 r.

W 2024 r. księgowi będą musieli zmierzyć się z kolejną falą nowych wyzwań i zmian – wynika z analizy opublikowanej przez firmę audytorsko-doradczej Grant Thornton. Wśród głównych wyzwań eksperci wymieniają zmiany dotyczące obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych poprzez Krajowy System e-Faktur (KSeF). Dodatkowe obowiązki będą wiązać się także z wypełnianiem JPK_V7.

„W nadchodzącym 2024 roku, służby księgowe w Polsce staną przed kolejnymi wyzwaniami, wynikającymi z już wdrożonych oraz czekających na wejście w życie regulacji. Mogą się one istotnie odbić na codziennej pracy księgowych oraz strategiach finansowych firm” – tłumaczą eksperci Grant Thornton.

Najwięcej wyzwań w nowym roku przyniosą zmiany związane z KSeF, który od lipca 2024 r. stanie się obowiązkowy. Wprowadzony zostanie wtedy obowiązek polegający na konieczności wystawiania tzw. faktur ustrukturyzowanych (faktur wystawionych przy użyciu KSeF). Jak zaznacza Grant Thornton, system KSeF pozwoli nie tylko na wystawianie faktur, ale też na ich odbieranie oraz przechowywanie.

Wyzwania będą też dotyczyć wypełniania JPK_V7, bo w 2024 r., poza numerem faktury nadawanym w ramach jednej serii, konieczne będzie również wpisanie numeru KSeF, który jest otrzymywany po wpisaniu faktury do KSeF.

„Numer ten będzie wynikał z otrzymanego UPO, potwierdzającego przyjęcie faktury do KSeF. Podatnicy będą zobowiązani do wpisywania numeru zarówno w ewidencji sprzedaży, jak i w ewidencji zakupów. Od 1 lipca 2024 r. zostaną także wprowadzone dodatkowe oznaczenia dla faktur wystawionych poza KSeF do wpisania do ewidencji sprzedaży i zakupu (OFF i BFK)” – wskazują eksperci Grant Thornton.

Przyszły rok przyniesie też inne zmiany, w tym te dotyczące m.in. nowych limitów dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, obowiązku prowadzenia ewidencji płatności transgranicznych oraz wyższych stawek akcyzy na alkohole i wyroby tytoniowe.

mp