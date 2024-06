KSeF może być zagrożeniem dla tajemnicy handlowej

Planowane wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), który będzie służyć do wystawiania i gromadzenia faktur ustrukturyzowanych, może tworzyć zagrożenie pod względem informacji stanowiących ściśle strzeżoną tajemnicę handlową każdej firmy – wynika ze skarg, jakie przedsiębiorcy zgłaszają do rzecznika praw obywatelskich. Wątpliwości dotyczą także możliwego naruszania prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.

Do biura RPO napływają skargi przedsiębiorców, które dotyczą szykowanego wprowadzenia obowiązku e-fakturowania i korzystania z KSeF. Skarżący zwracają uwagę głównie na zakres danych gromadzonych w systemie. Chodzi o dane odnoszące się do tajemnic handlowych przedsiębiorstw, do których dostęp uzyskać mają podmioty korzystające z systemu i organy państwowe.

„Do centralnego systemu mają być wysyłane informacje przedsiębiorców o tym co, komu i za ile sprzedają. I to na skalę całego kraju, a to są przecież informacje stanowiące ściśle strzeżoną tajemnicę handlową każdego przedsiębiorstwa. W nowym systemie wszystkie te informacje znajdą się w jednym miejscu" – wskazywano w skargach kierowanych do RPO.

Jak ocenia RPO, uwagi przedsiębiorców są istotne z punktu widzenia wolności działalności gospodarczej, która gwarantuje ochronę tajemnicy handlowej przedsiębiorstwa. Kontrowersje dotyczą też prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.

Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do Ministerstwa Finansów o zajęcie stanowiska wobec wątpliwości zgłaszanych przez biznes, apelując m.in. o wyjaśnienia dotyczące zakresu danych gromadzonych w KSeF, zasad ich udostępniania oraz kwestii zapewnienia bezpieczeństwa informacji.

