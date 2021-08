Kredyty konsumenckie. Od lipca koszty pozaodsetkowe mogą być wyższe

Z początkiem lipca br. obowiązywać przestały przepisy tzw. tarczy antykryzysowej, które zdecydowanie ograniczały pozaodsetkowe koszty kredytów konsumenckich. Jak wskazuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, obecnie pożyczki, a szczególnie chwilówki, mogą być w praktyce nawet pięć razy droższe. Wcześniejsze ograniczenia obowiązywały przez 15 miesięcy.

Dzięki tarczy antykryzysowej w ciągu ostatnich 15 miesięcy konsumenci mogli zaciągać tańsze pożyczki. W praktyce łączna suma kosztów pozaodsetkowych (m.in. opłaty i prowizje dotyczące przygotowania umowy, ubezpieczenia, obsługi rachunku, itp.) była wtedy wyraźnie ograniczona. W przypadku pożyczek do 30 dni (chwilówki) koszty pozaodsetkowe nie mogły przekraczać 5 proc. wartości udzielonego finansowania. Dla dłuższych umów limit wynosił 15 proc. pożyczonej kwoty oraz po 6 proc. za każdy rok kredytowania (łącznie nie więcej niż 45 proc.).

– Rozwiązanie to wynikało z zamykania gospodarki w czasie pandemii. Dzięki niemu osoby, które potrzebowały dodatkowych środków finansowych w najtrudniejszym okresie pandemii, miały szansę stanąć na nogi, odetchnąć finansowo, nie popadając przy tym w spiralę zadłużenia – wyjaśnia prezes UOKiK, Tomasz Chróstny.

Od 1 lipca 2021 r. limity maksymalnych kosztów pozaodsetkowych są już na wcześniejszym poziomie. Koszty zależą więc od długości okresu kredytowania. Maksymalnie to 25 proc. pożyczonej kwoty oraz po 30 proc. za każdy rok kredytowania (łącznie nie więcej niż 100 proc. kredytu). W efekcie przy pożyczce 1000 zł na 12 miesięcy maksymalne koszty pozaodsetkowe mogą wynosić teraz 550 zł, a do tego dochodzą jeszcze odsetki (aktualnie to maksymalnie 7,2 proc. w skali roku).

Jak podaje UOKiK, w praktyce w jednym z przypadków pożyczka 2000 zł na trzy miesiące, spłacana w miesięcznych ratach, jest obecnie obłożona całkowitymi kosztami na poziomie 692,21 zł, podczas gdy w czasie obowiązywania przepisu tarczy było to 372,21 zł. Jeszcze wyraźniejszy wzrost widać w przypadku chwilówki na 1000 zł na 14 dni z promocyjnym oprocentowaniem 0 proc., gdzie koszty wzrosły z 50 zł do 253,84 zł.

