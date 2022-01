Krajowy System e-Faktur ruszył 1 stycznia

Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy mogą już korzystać z nowej e-faktury. Obecnie to jedna z dopuszczalnych form dokumentowania sprzedaży. Przez pierwszy rok korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) będzie dobrowolne, ale Ministerstwo Finansów chce, by od 2023 r. elektroniczne fakturowanie stało się obowiązkiem. Polska jest 4. krajem w Unii Europejskiej, w którym wprowadzono e-fakturę.

E-faktury stały się z początkiem 2022 r. jedną z dopuszczalnych – obok faktur papierowych i wcześniejszych faktur elektronicznych – form dokumentowania sprzedaży. Nowy system oznacza m.in. zmiany w procesie wystawiania/odbierania faktur. Co ważne, przedsiębiorcy mogą też liczyć na usługę przechowywania i archiwizowania faktur.

W 2022 r. korzystanie z systemu e-faktur będzie jeszcze dobrowolne, przy czym resort finansów zamierza wprowadzić taki obowiązek od 2023 r.

– Rok 2022 będzie czasem działania e-faktury w formule dobrowolnej, pilotażu realizowanego we współpracy z biznesem. Zainteresowanie tym rozwiązaniem będzie duże, bo jest to istotne ułatwienie dla biznesu. E-faktura jest wygodna, ma ustrukturyzowany charakter. Nie trzeba szukać na niej istotnych danych, np. ceny towaru czy stawki VAT, bo są zawsze w tym samym miejscu. Dodatkowo korzystanie z niej uprawnia do uzyskania szybszego zwrotu VAT – wskazuje wiceminister finansów, Jan Sarnowski.

W ramach KSeF przedsiębiorcy mogą liczyć m.in. na szybszy zwrot podatku VAT. Wybór e-faktury będzie oznaczać możliwość otrzymania zwrotu o 1/3 szybciej niż dotychczas (termin skróci się z 60 do 40 dni). Jedną z kluczowych korzyści jest też to, że faktury pozostaną w bazie danych resortu finansów, więc nie będzie konieczności wydawania duplikatów. Podatnik w praktyce nie będzie zobowiązany do przechowywania faktur wystawionych w KSeF – administracja publiczna będzie przechowywać je przez okres 10 lat.

– E-faktura to nie tylko znaczne ułatwienie dla firm, ale również najbardziej zaawansowany technologicznie sposób zwalczania wyłudzeń VAT. Dzięki analizom big data, tempo wykrywania podatkowych przestępców skróciło się z kilku lat do kilku miesięcy. Po wdrożeniu e-faktury, będzie ono liczone już nie w miesiącach, tylko w tygodniach. Pozwoli to na dalsze zmniejszenie luki VAT i zapewnienie uczciwym przedsiębiorcom równych warunków konkurencji – dodaje Sarnowski.

Wzór struktury logicznej e-faktury i szczegółowe informacje nt. systemu można znaleźć tutaj.

