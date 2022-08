Krajowy System e-Faktur może oznaczać spore kłopoty dla mniejszych firm

Rząd szykuje wprowadzenie obowiązku korzystania z systemu e-fakturowania, co nastąpi najprawdopodobniej w 2024 r. Krajowy System e-Faktur (KSeF) ma przynieść uproszczenia i uszczelnienie systemu podatkowego. Jak oceniają eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, system niesie ze sobą też jednak pewne zagrożenia. Największe wyzwania czekają mniejszych przedsiębiorców, którzy do tej pory stosowali tylko papierowe faktury.

Z początkiem 2024 r. Polska będzie mogła wprowadzić obowiązek stosowania systemu e-fakturowania, który obecnie funkcjonuje na zasadzie dobrowolności.

Wśród głównych korzyści płynących z KSeF wymienia się przyspieszenie komunikacji podatników i administracji oraz uszczelnienie systemu podatkowego. W praktyce zaletami systemu mają być też m.in. brak obowiązku sporządzania JPK_FA na żądanie organów, brak duplikatów, brak konieczności przechowywania/archiwizacji faktur, a także szybszy zwrot podatku VAT.

„Największe wyzwanie czeka mikroprzedsiębiorców stosujących do tej pory wyłącznie papierowe faktury i niekorzystających z programów elektronicznych. Ich właściciele staną przed koniecznością nauki e-fakturowania lub zlecenia tej czynności biurom rachunkowym. Jeżeli jednak biura zgodzą się na wystawianie faktur w imieniu klienta, zapewne dojdzie do podniesienia wysokości opłaty za usługi księgowej, zważając na fakt poszerzenia zakresu obowiązków i nakładu pracy” – czytamy w nowej analizie Grant Thornton.

Na liście zagrożeń związanych z KSeF eksperci umieścili również konieczność weryfikacji programów używanych do wystawiania faktur. Potencjalne trudności przy wprowadzaniu nowego systemu mogą dotyczyć także np. braku ciągłości numeracji czy braku możliwości dołączania załączników do ustrukturyzowanych faktur (możliwe będzie tylko załączenie linków do takiej dokumentacji).

mp