Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie

Kwoty określone w art. 13-13d ustawy o kosztach sądowych to: W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej: do 500 złotych - w kwocie 30 złotych;

ponad 500 złotych do 1500 złotych - w kwocie 100 złotych;

ponad 1500 złotych do 4000 złotych - w kwocie 200 złotych;

ponad 4000 złotych do 7500 złotych - w kwocie 400 złotych;

ponad 7500 złotych do 10 000 złotych - w kwocie 500 złotych;

ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych - w kwocie 750 złotych;

ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych - w kwocie 1000 złotych. W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych. W sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych od strony będącej konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 1000 złotych. W sprawach o roszczenia wynikające z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 1000 złotych. W sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym opłata stała lub stosunkowa wynosi połowę ww. opłaty, jednak nie mniej niż 100 złotych i nie więcej niż 200 000 złotych. W sprawach o: usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,

pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności,

zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji - przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 40 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 2000 złotych.