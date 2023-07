Koszty przesyłki nie stanowią przychodu podatkowego

W sytuacji, gdy w regulaminie prowadzonej sprzedaży wysyłkowej jest zamieszczona informacja, że kupujący - nabywając sprzedawane towary - udziela sprzedającemu pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów, środki pieniężne, które wpływają na rachunek bankowy sprzedającego z tego tytułu, nie stanowią dla niego przychodów z działalności gospodarczej.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą - PKD 47.91.Z „Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet”. Jest czynnym podatnikiem VAT, a od 1 stycznia 2023 roku zmienił formę opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Jak wskazał we wniosku przedsiębiorca, klient składa zamówienie na portalu sprzedażowym i uzyskuje unikalny numer zamówienia. Po zakupie klient uiszcza na rachunek bankowy zapłatę za towar powiększoną o koszty przesyłki. Klient na etapie składania zamówienia ma możliwość wyboru odbioru przesyłki osobiście albo też zleca sprzedawcy dostawę towaru za pośrednictwem firm kurierskich. Koszty przesyłki widoczne są dla kupującego na stronie aukcji/oferty, a ich wysokość zależna jest od wybranej firmy kurierskiej lub metody dostawy (przesyłki kurierskie, odbiór w punkcie, automaty paczkowe). Zarówno sprzedawca, jak i kupujący z góry wiedzą, z jaką firmą kurierską będą współpracować w celu dostarczenia towaru do kupującego i obojgu stronom znane są koszty przesyłki towarów. Dokonanie zakupu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. W regulaminie sklepu/sprzedawcy zawarty jest następujący zapis: „Kupując na naszych aukcjach/ofertach, kupujący udziela sprzedającemu upoważnienie (pełnomocnictwo) na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów, na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego. W związku, z czym koszt wysyłki nie jest ujmowany, na dowodzie zakupu”. Każdy kupujący w celu sfinalizowania transakcji zakupu ma obowiązek zaakceptować zapisy regulaminu.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy środki pieniężne, które wpływają na jego rachunek bankowy, na opłacenie w imieniu kupującego kosztów przesyłki nabytego towaru nie stanowią dla niego (sprzedawcy) przychodu z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jego zdaniem - nie.

W wydanej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził:

Zgodnie z art. 95 § 1 ustawy - Kodeks cywilny, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela. W myśl natomiast art. 95 § 2 Kodeksu cywilnego czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego.

Zatem każda czynność wykonana przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa wywołuje skutki bezpośrednio w sferze prawnej mocodawcy.

Zatem, jeżeli w regulaminie prowadzonej sprzedaży (wysyłkowej) towarów jest wyraźnie zastrzeżone, że kupujący udziela sprzedającemu w chwili zakupu pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów na nadanie przesyłki w imieniu i na rzecz kupującego, to - w zakresie otrzymanych od kupującego kwot stanowiących rzeczywiście poniesione koszty wysyłki towarów - nie powstanie u sprzedawcy przychód podatkowy. Działając w imieniu i na rachunek nabywcy towarów, jako jego pełnomocnik, sprzedawca jest zobowiązany do przekazania kwot otrzymanych tytułem kosztów wysyłki towaru na rzecz firmy realizującej odpłatną dostawę zamówionych towarów. Podkreślić jednak należy, że warunkiem bezwzględnym i podstawowym dla takiej klasyfikacji kwot otrzymanych od nabywcy towarów jest działanie sprzedawcy w imieniu i na jego rzecz (rachunek), na podstawie zawartej umowy i stosownego pełnomocnictwa udzielonego m.in. w sposób wskazany we wniosku.

Reasumując - w sytuacji, gdy w regulaminie prowadzonej sprzedaży wysyłkowej jest zamieszczona informacja, że kupujący - nabywając sprzedawane towary - udziela sprzedającemu pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów, środki pieniężne, które wpływają na rachunek bankowy sprzedającego z tego tytułu, nie stanowią dla niego przychodów z działalności gospodarczej podlegających opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jednocześnie Dyrektor KIS zwrócił uwagę, że ewentualna nadwyżka środków pieniężnych pozostała po pokryciu rzeczywistych kosztów przesyłki zapłaconych podmiotowi świadczącemu usługę doręczania towarów będzie stanowić dla sprzedawcy przychód z prowadzonej działalności gospodarczej, podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

