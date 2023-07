Koszty działalności: Korzystna interpretacja dla influencerów i modelek

Skoro celem poniesienia wydatków na zakup biletów (lotniczych, przewozu pociągiem, autobusem), zakup usług noclegowych (pobyt w hotelu, apartamentach, etc.), biletów wstępu/wejścia na różnego rodzaju eventy/miejsca/przestrzenie jest możliwość właściwego przygotowania się do udziału w sesjach zdjęciowych lub filmach, a wydatki te są niezbędne w prowadzonej działalności gospodarczej, to uznać należy, że są to wydatki, które mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów - czytamy w lipcowej interpretacji Dyrektora KIS.

We wniosku o interpretację podatniczka, której działalność polega na świadczeniu usług modelingowych prezentowanych na platformie internetowej, jak również robieniu zdjęć, które są również zamieszczane są na platformie internetowej. Dostęp do platformy mają subskrybenci (fani; klienci), którzy po opłaceniu subskrypcji miesięcznej zyskują dostęp do oglądania zdjęć i wysyłania wiadomości prywatnych. Klienci mają możliwość zapłacenia za Custom Requests - personalne zdjęcie zgodne z ich wymogami lub za film, również według ich uznania, które jest im udostępniane w wiadomości prywatnej po uiszczeniu opłaty. W tym wypadku podatniczka wykonuje sesję zdjęciową lub filmy, zgodnie z zamówieniem klientów. Dodatkowo, zajmuje się tworzeniem kontentu na platformy (zdjęcia, filmy), które zyskują dużą oglądalność i zwiększają zainteresowanie kontem. Podatniczka ma zamiar zatrudnić/współpracować z osobą fizyczną na stanowisku operatora. Do obowiązków tej osoby będzie należała realizacja zdjęć i filmów według ustalonych wytycznych: w studiu telewizyjnym, w plenerze oraz w każdej innej scenerii.

W celu osiągnięcia przychodu, zachowania, czy zabezpieczenia źródła przychodów podatniczka ponosi różnego rodzaju wydatki niezbędne w prowadzonej działalności gospodarczej. W celu nagrania filmu, czy wykonania sesji zdjęciowej, musi zadbać o odpowiednią scenerię, otoczenie, czy tło związane z nagraniem. Oczywistym jest, że im bardziej będzie atrakcyjne otoczenie tym istnieją większe szanse na zwiększenie przychodów z prowadzonej działalności. W tym celu wyjeżdża w różne miejsca, zarówno w kraju, jak i poza granice Polski, dbając o to, by realizacje filmowe, czy zdjęciowe były za każdym razem inne. Wobec tego, podatniczka ponosi m.in. wydatki na zakup biletów (lotniczych, przewozu pociągiem, autobusem), zakup usług noclegowych (pobyt w hotelu, apartamentach, etc.), biletów wstępu/wejścia na różnego rodzaju eventy/miejsca/przestrzenie.

Jak dodaje podatniczka, ponoszone wydatki ewidentnie związane są ze specyfiką prowadzonej działalności gospodarczej. Podczas każdego wyjazdu realizuje i będzie realizowała projekty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czy to w postaci zdjęć/filmów/krótkich filmów/gifów przy wykorzystaniu możliwie dostępnej technologii. Wydatki nie mają charakteru wydatków osobistych.

W związku z powyższym podatniczka zapytała, będzie uprawniona do zaliczenia ww. wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Jej zdaniem - tak.

W wydanej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził:

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Możliwość zaliczenia konkretnego wydatku do kategorii kosztów podatkowych uzależniona jest m.in. od łącznego spełnienia następujących przesłanek:

wydatek został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika;

poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;

pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą;

jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona;

został właściwie udokumentowany;

wydatek nie może znajdować się w katalogu kosztów określonych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Katalog wydatków wyłączonych z kategorii kosztów podatkowych na podstawie powołanego art. 23 ust. 1 ww. ustawy ma charakter zamknięty.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 23 omawianej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Celem poniesienia kosztów reprezentacji jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, działalności etc., wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami.

Dokonując oceny, czy dane koszty mają taki charakter, należy rozpatrywać zasadność ich poniesienia przez pryzmat ich celu. Jeśli wyłącznym, bądź dominującym celem ponoszonych kosztów jest właśnie wykreowanie wizerunku podatnika, to wówczas koszty te mają taki charakter.

W świetle powyższego uznać należy, że wydatki na zakup biletów (lotniczych, przewozu pociągiem, autobusem), zakup usług noclegowych (pobyt w hotelu, apartamentach, etc.), biletów wstępu/wejścia na różnego rodzaju eventy/miejsca/przestrzenie dla podatniczki i w przyszłości dla operatora, nie kwalifikują się do kosztów reprezentacji wskazanych w art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Są one bowiem nierozerwalnie związane z wykonywanymi przez podatniczkę usługami. Jak wskazała podatniczka we wniosku, specyfika jej działalności gospodarczej opiera się przede wszystkim na sprzedaży swojego alter ego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Aby zwiększyć przychody ze sprzedaży filmów, czy zdjęć, sceneria do nich musi się ciągle zmieniać, a przy tym być atrakcyjna. Oczywistym jest, że im bardziej będzie atrakcyjne otoczenie wokół podatniczki, tym istnieją większe szanse na zwiększenie przychodów z prowadzonej działalności.

Tym samym, skoro celem poniesienia wydatków na zakup biletów (lotniczych, przewozu pociągiem, autobusem), zakup usług noclegowych (pobyt w hotelu, apartamentach, etc.), biletów wstępu/wejścia na różnego rodzaju eventy/miejsca/przestrzenie dla niej i w przyszłości dla operatora, jest możliwość właściwego przygotowania się do udziału w sesjach zdjęciowych lub filmach, a wydatki te są niezbędne w prowadzonej przez podatniczkę działalności gospodarczej, to uznać należy, że są to wydatki, które na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w zakresie, w jakim racjonalnie jest to uzasadnione rozmiarem działalności, pod warunkiem, że nie mają wyłącznie osobistego charakteru i zostaną właściwie udokumentowane.

Interpretacja indywidualna z 19 lipca 2023 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.423.2023.2.AP - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

Redakcja podatki.biz

(Image by Freepik.com)