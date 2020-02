Koszt chwilówki - jak obliczyć całkowity koszt pożyczki?

Tzw. chwilówki, czyli szybkie pożyczki udzielane za pośrednictwem Internetu to produkt finansowy, który cieszy się wśród Polaków dużą popularnością. Jest tak, ponieważ jest to naprawdę szybkie rozwiązanie, które pozwala na otrzymanie potrzebnych pieniędzy już nawet tego samego dnia, co świetnie sprawdza się w podbramkowych sytuacjach. Warto jednak pamiętać, że mimo wielu zalet takich pożyczek, tak jak w przypadku każdego innego zobowiązania, są one związane z dodatkowymi opłatami, które mogą wpłynąć na sytuację finansową pożyczkobiorcy. Jak sprawdzić jakie będą koszty wybranej chwilówki?

Czym jest całkowity koszt pożyczki?

Koszty pożyczki to, krótko mówiąc, wszystkie opłaty związane z zawartą umową pożyczki. Oznacza to, że kwota, jaką trzeba zwrócić wraz z upływem terminu spłaty wyznaczonego przez pożyczkodawcę, to suma kwoty otrzymanej w ramach chwilówki z doliczonymi dodatkowymi opłatami. Na wysokość całkowitego kosztu pożyczki wpływa oczywiście sama pożyczona kwota, ale znaczenie mają również takie elementy jak:

RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania,

Odsetki,

Prowizja,

Ubezpieczenie,

Opłata za przygotowanie umowy,

Opłaty administracyjne.

Warto jednak pamiętać, że nie każda chwilówka będzie wiązała się z koniecznością poniesienia wszystkich tych opłat. W przypadku niektórych ofert ubezpieczenie może być dobrowolne, a oprocentowanie oferowane na przykład na promocyjnych warunkach. Właśnie dlatego zawsze warto porównywać dostępne oferty przy pomocy internetowych porównywarek, na przykład loanscouter.com/pl/chwilowki/, dzięki czemu wybranie tej najkorzystniejszej stanie się łatwiejsze.

Jak obliczyć całkowity koszt pożyczki?

Wszystkie elementy składające się na całkowity koszt pożyczki muszą zostać jasno określone przez pożyczkodawcę. To właśnie po łatwym dostępie do tego rodzaju informacji można poznać wiarygodną i rzetelną firmę pożyczkową. Koszty chwilówek można poznać również, sprawdzając dostępne online rankingi szybkich pożyczek, a także korzystając z internetowych kalkulatorów, które pozwalają na wygodne i szybkie wyliczenie kwoty, jaką trzeba będzie zwrócić. Takie kalkulatory często udostępniane są też przez samych pożyczkodawców na ich stronach internetowych, co zwiększa wygodę klientów.

Czy koszty są takie same dla wszystkich pożyczek?

Sprawdzając taką samą kwotę chwilówki w dwóch różnych firmach pożyczkowych, łatwo zauważyć, że z reguły związane są one z kompletnie różnymi kosztami. Mimo że kwestia maksymalnego oprocentowania jest prawnie regulowana, przy ustalaniu dodatkowych opłat pożyczkodawcy mają dużą swobodę. Dlatego też przeglądanie oferowanych chwilówek pod kątem ich ceny jest najlepszym sposobem na znalezienie atrakcyjnych warunków.

Warto również zwracać uwagę na ewentualne dodatkowe wydatki, które nie wliczają się jednak do całkowitego kosztu pożyczki. Mogą to być na przykład opłaty związane z możliwością przedłużenia czasu dostępnego na spłatę takiego zobowiązania w przypadku trudności z płynnością finansową.

Czy możliwe jest uniknięcie dodatkowych opłat?

Wbrew pozorom dodatkowe koszty nie są jednak nierozerwalnie połączone z każdą chwilówką. Wraz z rozwojem rynku pożyczek pozabankowych pojawiają się też różne promocje, które mają na celu zachęcenie klientów do skorzystania z oferty. Stąd też często pojawiające się oferty darmowych chwilówek dla nowych klientów. Dzięki temu klienci, którzy nigdy wcześniej nie korzystali z usług danej firmy, mają szansę na pożyczenie pieniędzy bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Również programy lojalnościowe oferowane stałym klientom przez niektórych pożyczkodawców pozwalają na ograniczenie kosztów.

Poznanie całkowitego kosztu pożyczki jest bardzo istotne, ponieważ tylko wiedząc, ile dokładnie pieniędzy będzie trzeba zwrócić, możliwe jest oszacowanie swoich możliwości finansowych. Pożyczanie zbyt wysokich kwot jest ryzykowne. Przekroczenie terminu spłaty sprawi, że do istniejących już opłat zostaną doliczone również odsetki, co jeszcze bardziej utrudni spłatę całego zobowiązania.