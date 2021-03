Korekta faktury z MPP w nowym JPK_VAT

W sytuacji gdy faktura pierwotna zawierała ww. adnotację „mechanizm podzielonej płatności” (tj. kwota należności ogółem na tej fakturze przekraczała kwotę 15 tys. zł), należy przyjąć, że w przypadku gdy dostawa towarów/świadczenie usług po korekcie nadal obejmuje pozycje z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, a kwota należności ogółem na fakturze korygującej (tj. kwota brutto po korekcie) przekracza ww. kwotę, to taka faktura korygująca powinna zawierać adnotację: „mechanizm podzielonej płatności” (nadal są bowiem spełnione kryteria co do przedmiotu dostawy oraz kwoty należności na fakturze).

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółka, czynnym podatnik VAT, która w swojej ofercie posiada towary zarówno z załącznika 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, jak i inne. Spółka wystawiła fakturę dokumentującą sprzedaż towarów z załącznika 15 do ustawy o VAT i nie tylko. Wartość brutto faktury wynosi 66.537,61 zł. W treści faktury pierwotnej znajduje się zapis „Mechanizm podzielonej płatności”. Następnie została wystawiona faktura korygująca do ww. faktury dokumentująca zwrot palet na kwotę - 300,00 zł brutto.

Spółka chciała wiedzieć czy postąpiła słusznie nie oznaczając w części ewidencyjnej JPK_V7M faktury korekty dokumentującej zwrot palet, które nie znajdują się w załączniku procedurą MPP. Zdaniem spółki procedura MPP nie powinna być oznaczona na fakturze korygującej, ponieważ przedmiotem korekty są towary nieznajdujące się w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. W wydanej interpretacji wyjaśnił:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się natomiast przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ustawy.

Na mocy art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Stosownie do art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy – podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Zakres informacji jakie powinna zawierać faktura, wskazany został w art. 106e ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a, w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy – faktura powinna zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”.

Stosownie do art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.) dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez … Bank … z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Natomiast załącznik nr 15 do ustawy, stanowi „Wykaz towarów i usług, o których mowa w art. 105a ust. 1, art. 106e ust. 1 pkt 18a, art. 108a ust. 1a oraz art. 108e ustawy”.

Ww. załącznik nr 15 do ustawy zawiera zamkniętą listę towarów i usług identyfikowanych przy pomocy Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), gdzie faktura dokumentująca ich dostawę musi zawierać adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.

Na podstawie art. 106j ust. 1 ustawy, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1, udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1, dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

– podatnik wystawia fakturę korygującą.

W myśl art. 106j ust. 2 ustawy, faktura korygująca powinna zawierać:

wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”; numer kolejny oraz datę jej wystawienia; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: określone w art. 106e ust. 1 pkt 1–6, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą; przyczynę korekty; jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej; w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że obowiązek wystawiania faktur z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” będzie istnieć, jeżeli łącznie spełnione będą trzy warunki, tj. faktura:

będzie wystawiana na kwotę należności ogółem (kwotę brutto) przekraczającą 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłoszonego przez … Bank … z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji (art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców); będzie dokumentować dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, czynności będą dokonywane na rzecz podatnika.

Należy jednak zwrócić uwagę, że wprowadzony obowiązek zapłaty takiej faktury w mechanizmie podzielonej płatności nie jest uzależniony od tego, czy na fakturze zawarto takie oznaczenie. Zatem nawet jeżeli sprzedawca nie dopełnił obowiązku i nie oznaczył takiej faktury, nabywca ma obowiązek zapłaty kwoty należności za towary lub usługi z załącznika nr 15 w mechanizmie podzielonej płatności. Nabywca bowiem musi być zorientowany, co jest przedmiotem transakcji, to nabywca bowiem inicjuje płatność i odpowiada za wybór formy płatności. Nabywca nie może polegać więc wyłącznie na informacjach od sprzedawcy, który może chcieć uniknąć zapłacenia mu w podzielonej płatności, tylko musi samodzielnie analizować, jakie towary lub usługi nabył i czy wiążą się z tym dla niego określone obowiązki. Podkreślić jednakże należy, że obowiązek uregulowania należności w mechanizmie podzielonej płatności dotyczy wyłącznie kwoty należności z tytułu nabycia towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15.

Zaznaczyć należy, że mechanizm podzielonej płatności może być stosowany przez podatników dobrowolnie, tj. w sytuacji, gdy nie zachodzą przesłanki ustawowe nakładające obowiązek stosowania tego mechanizmu.

W świetle przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, faktury są dokumentami potwierdzającymi rzeczywiste transakcje gospodarcze dokonywane przez podatnika. Faktura pełni szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku VAT, dlatego też niezwykle istotne jest prawidłowe oznaczenie wszystkich elementów faktury.

Faktura jest dokumentem potwierdzającym zaistnienie zdarzenia gospodarczego (potwierdzeniem nabycia określonych towarów i usług lub też otrzymania zaliczki).

Wystawienie faktury należy rozumieć jako sporządzenie ww. dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi (nabywcy), a przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego.

W praktyce zdarzają się jednakże sytuacje, gdy po wystawieniu faktury następują zdarzenia gospodarcze mające wpływ na treść pierwotnej faktury lub faktura zawiera błędy. W takiej sytuacji ustawodawca wskazuje na obowiązek skorygowania takiej faktury przez wystawienie faktury korygującej.

Należy wskazać, że przepisy dotyczące zasad stosowania mechanizmu podzielonej płatności odnoszą się wszystkich wystawianych przez podatników faktur, a więc również faktur korygujących.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że w sytuacji gdy faktura pierwotna zawierała ww. adnotację „mechanizm podzielonej płatności” (tj. kwota należności ogółem na tej fakturze przekraczała kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców), należy przyjąć, że w przypadku gdy dostawa towarów/świadczenie usług po korekcie nadal obejmuje pozycje z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, a kwota należności ogółem na fakturze korygującej (tj. kwota brutto po korekcie) przekracza kwotę z art. 19 pkt 2 ustawy: Prawo przedsiębiorców, to taka faktura korygująca powinna zawierać adnotację: „mechanizm podzielonej płatności” (nadal są bowiem spełnione kryteria co do przedmiotu dostawy oraz kwoty należności na fakturze).

Zatem spółka wystawiając fakturę korygującą winna zawrzeć na niej adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.

Interpretacja indywidualna z 26 lutego 2021 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.957.2020.1.MJ - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

Redakcja podatki.biz