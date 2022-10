Kontrole rachunków bankowych. RPO domaga się informacji od resortu finansów

Od początku lipca br. obowiązują nowe regulacje dotyczące kontrolowania kont bankowych obywateli. Jak wskazuje rzecznik praw obywatelskich, wyjaśnienia wymaga, ile takich kontroli przeprowadzono po zmianie prawa podatkowego. Rzecznik skierował w tej sprawie oficjalne zapytanie do resortu finansów.

W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej zaczęły pojawiać się informacje o intensyfikacji kontroli kont bankowych obywateli po wejściu w życie nowelizacji przepisów podatkowych. W sprawę zaangażował się m.in. RPO, który domaga się od resortu finansów ujawnienia danych dotyczących liczby kontroli, które przeprowadzono po zmianach w prawie.

„W odpowiedzi na wcześniejsze wystąpienie rzecznika w tej sprawie minister finansów w kwietniu 2022 r. zapewniła, że podda ponownej analizie brzmienie art. 48 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Odnosząc się do tej konkluzji RPO prosi o przekazanie informacji w tym zakresie” – czytamy w komunikacie RPO.

Od 1 lipca 2022 r. obowiązują nowe regulacje odnoszące się do kontroli rachunków bankowych polskich obywateli. Znowelizowane przepisy wskazują, że nałożony na banki obowiązek sporządzenia i przekazania informacji nt. konkretnych kont odnosi się do osób fizycznych. Wcześniej tymczasem mowa była tylko o osobach podejrzanych. W efekcie doszło do wyraźnego poszerzenia zakresu możliwych kontroli.

Jak zaznacza RPO, taka zmiana oznacza jednocześnie zdecydowane zwiększenie ingerencji w strefę prywatności wszystkich obywateli.

mp