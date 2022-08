Kontrola trzeźwości pracowników. Rząd szykuje spore zmiany

W parlamencie trwają prace nad projektem nowelizacji Kodeksu pracy, który zakłada zmiany dotyczące kontroli trzeźwości pracowników. Eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton wskazują, że w efekcie pracodawcy otrzymają nowe możliwości w tym zakresie. Nowe regulacje powinny wejść w życie jeszcze w 2022 r.

Obecnie prawo pracy nie przewiduje wprost możliwości badania pracowników na obecność alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu. Nie ma też możliwości przeprowadzania wyrywkowych czy prewencyjnych badań alkomatem. Zmiany wprowadzić ma nowelizacja Kodeksu pracy, której projekt trafił w czerwcu br. do Sejmu.

„Zmiany w projekcie Kodeksu pracy pozwolą pracodawcom wprowadzić kontrolę trzeźwości lub kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób lub ochrony mienia. Kontrola trzeźwości nie będzie mogła naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracownika” – tłumaczą eksperci Grant Thornton.

Zgodnie z projektowanymi regulacjami, badania trzeźwości będą mogły być przeprowadzane wyłącznie przy użyciu metod, które nie wymagają badań laboratoryjnych. Konieczne będzie przy tym wykorzystanie urządzeń posiadających ważne dokumenty potwierdzające kalibrację lub wzorcowanie danego urządzenia.

Co ważne, pracodawca decydujący się na wprowadzenie kontroli trzeźwości będzie musiał w akcie wewnątrzzakładowym określić: – grupę lub grupy pracowników objętych badaniem kontroli trzeźwości; – sposób przeprowadzania kontroli; – czas i częstotliwość przeprowadzania badania; – zasady przetwarzania danych osobowych badanych pracowników.

mp