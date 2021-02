Konto Przedsiębiorcy wystartuje jeszcze w tym półroczu

Już w II kwartale 2021 r. ruszy tzw. Konto Przedsiębiorcy, czyli zintegrowana usługa online dla biznesu. Jak zapowiada Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, nowa usługa połączy w sobie serwisy biznes.gov.pl oraz ceidg.gov.pl, dzięki czemu przedsiębiorcy będą mogli w jednym miejscu załatwiać różne sprawy. Konto Przedsiębiorcy ma też w praktyce zastąpić dotychczasowy rejestr CEIDG.

– W czasie pandemii COVID-19 urzędy, które obsługują firmy, muszą działać tak, aby zagwarantować bezpieczeństwo obywateli, ale również zapewnić przedsiębiorcom możliwość sprawnego załatwiania spraw urzędowych. Narzędziem, dzięki któremu możemy realizować to założenie, jest platforma biznes.gov.pl – hub dla potencjalnych i obecnych przedsiębiorców. Tam też umiejscowimy tzw. Konto Przedsiębiorcy – tłumaczy wicepremier i szef resortu rozwoju, pracy i technologii, Jarosław Gowin.

Jeszcze w obecnym półroczu dojdzie do połączenia serwisów biznes.gov.pl i ceidg.gov.pl w Konto Przedsiębiorcy. W założeniu będzie to jedno miejsce, gdzie przedsiębiorca będzie mógł załatwić od początku do końca różne sprawy urzędowe. Warunkiem możliwości skorzystania z tych możliwości będzie wyłącznie posiadanie aktywnego profilu zaufanego.

Docelowo system ma objąć także nowe funkcjonalności, w tym wyszukiwarkę firm zarejestrowanych w CEIDG i KRS, za pomocą której możliwe będzie wyszukiwanie firm indywidualnych oraz spółek handlowych. Planowane jest też uruchomienie specjalnej „przypominajki” nt. zbliżających się terminów na załatwienie spraw urzędowych.

