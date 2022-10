Kontakty z ZUS mają być usprawnione

W ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych zmienione zostaną przepisy dotyczące m.in. doręczania pism w formie elektronicznej oraz podpisywania decyzji i postanowień – wynika z projektu nowelizacji, który został przyjęty we wtorek przez rząd. Projektodawcy zapowiadają np. zapewnienie skutecznego doręczania korespondencji, która jest wysyłana zarówno przez, jak i do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

„Projekt przewiduje zmiany, które porządkują ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. Chodzi o przyspieszenie wydawania niektórych decyzji czy doprecyzowanie przepisów. Zmiany obejmą też m.in. kwestię doręczania pism w postaci elektronicznej, co ma na celu zapewnienie skutecznego doręczania korespondencji, zarówno wysyłanej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), jak i wysyłanej przez ZUS” – czytamy w rządowym komunikacie.

Zgodnie z projektem nowelizacji, decyzje, postanowienia i pisma ZUS, sporządzane w masowy sposób z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, będą mogły być podpisywane nadrukiem imienia i nazwiska. Przewidziano zatem zastąpienie własnoręcznego podpisu nadrukiem imienia i nazwiska oraz stanowiska upoważnionego pracownika, co ma w praktyce przyspieszyć proces wydawania decyzji, postanowień czy innych pism.

Pakiet szykowanych zmian obejmuje również modyfikacje doprecyzowujące regulacje ws. doręczenia pism w formie elektronicznej. Te zmiany mają docelowo zwiększyć skuteczność doręczania korespondencji z i do ZUS.

W projekcie przygotowanym przez resort rodziny i polityki społecznej znajdują się także zmiany odnoszące się do wypłacanej przez ZUS tzw. renty uczniowskiej.

„Ze względu na podobny krąg uprawnionych do renty uczniowskiej i socjalnej oraz czas powstania niezdolności do pracy, osoby uprawnione do renty uczniowskiej będą mogły wystąpić do ZUS o zamianę otrzymywanej renty na rentę socjalną. Prawo do renty uczniowskiej wygaśnie z dniem przyznania prawa do renty socjalnej” – wyjaśnia rząd.

Wprowadzenie zmian przewiduje – przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt został przyjęty przez rząd 18 października 2022 r.

Nowelizacja ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

mp