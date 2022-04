Konstytucja do zmiany? Nowy projekt ws. przejmowania własności

Do Sejmu trafił poselski projekt zmian w ustawie zasadniczej. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości proponują wprowadzenie uniwersalnych mechanizmów, które pozwoliłyby na przejmowanie przez Skarb Państwa własności. Projektowane zmiany są bezpośrednio związane ze sprawą sankcji i przejmowania majątków należących do osób i podmiotów wspierających rosyjską agresję na Ukrainę. Przejmowane środki miałyby w całości trafiać na wsparcie dla ofiar toczącej się wojny.

Jak wskazują projektodawcy, obecny art. 21 ust. 2 konstytucji wskazuje, że wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem, a wymóg odszkodowania jest – co potwierdza orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – bezwzględny.

Przepisy mają zostać dostosowane do obecnej sytuacji geopolitycznej w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. W praktyce chodzi o wprowadzenie do konstytucji nowego rozdziału dotyczącego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. W projekcie przewidziano wdrożenie nowych mechanizmów, które pozwolą na przejmowanie własności, która ma służyć do wspierania rosyjskiej agresji. Co ważne, takie przejęte środki mają być w całości spożytkowane na wsparcie dla ofiar rosyjskiego ataku.

„Podmioty, które zostały rozpoznane jako wspierające rosyjską agresję na Ukrainę, a także podmioty powiązane z władzami rosyjskimi zostaną pozbawione własności, która znajduje się w jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej. Będzie to efekt hamujący, nakierowany na utrudnienie prowadzenia wojny napastniczej na terytorium Ukrainy” – tłumaczą autorzy projektu.

W projekcie nowelizacji przewidziano też m.in. zmianę art. 216 ust. 5 konstytucji i wyłączenie przy obliczaniu relacji państwowego długu publicznego do wartości PKB wydatków na finansowanie potrzeb obronnych Polski.

Wprowadzenie zmian przewiduje poselski – zgłoszony przez klub parlamentarny PiS – projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt trafił do Sejmu 7 kwietnia 2022 r.

Zmiany miałyby wejść w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp