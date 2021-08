Koniec systemu viaTOLL coraz bliżej. Nowe możliwości rejestracji w e-TOLL

System viaTOLL zostanie wygaszony 30 września br. Jednocześnie możliwe jest przechodzenie do systemu e-TOLL. Jak informuje Ministerstwo Finansów, do nowego systemu można się już rejestrować także za pośrednictwem operatorów kart flotowych. Lista dostawców OBU i ZSL, którzy są dopuszczeni do e-TOLL, jest obecnie rozszerzana.

Od 24 czerwca 2021 r. w nowym systemie e-TOLL możliwe jest płacenie za przejazd pojazdem ciężkim po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd pojazdów ciężkich i lekkich po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4). Od tego czasu użytkownicy mogą już korzystać z większości usług e-TOLL. Funkcjonujący jeszcze system viaTOLL ma zostać wygaszony z końcem września br.

Teraz możliwa jest już także rejestracja w e-TOLL za pośrednictwem operatorów kart flotowych.

„Dostępna jest możliwość rejestracji w nowym systemie za pośrednictwem operatorów kart flotowych. W tym celu zapraszamy do kontaktu z operatorami kart: E100, PLOSE, UTA, BP-Aral, Circle K, DKV, EuroShell, EuroWAG, Eurotoll, LogPay, Mercedes Card, MSTS-Tolls. Dostawcy karty flotowych zapewniają pełną rejestrację w systemie e-TOLL dla kont z odroczoną płatnością oraz kont przedpłaconych” – informuje resort finansów.

Co ważne, od 29 czerwca br. obowiązują przepisy pozwalające na skorzystanie z ulgi podatkowej na zakup urządzeń OBU/ZSL. W praktyce możliwe jest odliczenie od dochodu poniesionych w 2021 r. kosztów nabycia tego rodzaju urządzeń (zakup/leasing) oraz ich utrzymania (np. koszty abonamentu). Wysokość odliczenia zależy od liczby posiadanych urządzeń OBU/ZSL, a maksymalna wysokość ulgi to 500 zł (netto) na każdy pojazd podatnika, który w obecnym roku dokonał przejazdu i zapłacił za przejazd elektronicznie.

mp