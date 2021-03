Koniec OFE. Część środków zostanie przejęta przez państwo

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy likwidującej ostatecznie otwarte fundusze emerytalne (OFE). Każdy członek OFE będzie mógł przenieść środki na indywidualne konto emerytalne (IKE) lub do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Eksperci wskazują, że w każdym przypadku część środków zostanie przejęta bezpośrednio przez państwo.

„Dzięki zmianom, wzrosną oszczędności emerytalne Polaków poprzez upowszechnienie IKE oraz odbudowane zostanie zaufanie do systemu emerytalnego. Chodzi o jasne oddzielenie systemu dobrowolnego i prywatnego oraz powszechnego i obowiązkowego” – czytamy w rządowym komunikacie.

Obecnie OFE mają łącznie ok. 15,4 mln członków. Średnie saldo na rachunku wynosi 9689 zł. Domyślną opcją będzie przeniesienie środków do IKE (z możliwością jego dalszego zasilania), ale możliwe będzie też przeniesienie całości pieniędzy do ZUS. Jak podkreśla rząd, w OFE zebrane środki były publiczne, a w IKE będą prywatne.

– Pierwsza opcja będzie domyślna, czyli jeśli przyszły emeryt nie zrobi nic, cała pula środków zgromadzona w OFE zostanie przetransferowana na IKE. Ta opcja oznacza jednak utratę 15 proc. oszczędności, które będą pobrane w styczniu jako tzw. opłata przekształceniowa. W drugiej opcji należy podjąć jakieś kroki i zadeklarować chęć, aby środki zostały przetransferowane na konto ZUS-u. To trochę inne rozwiązanie, bo w tym momencie nie będzie pobrana żadna opłata, ale w przyszłości przy wypłacie świadczeń emerytalnych będą one opodatkowane podatkiem od emerytur – powiedziała w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes ekonomistka z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, dr Edyta Wojtyla.

Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem, składanie deklaracji o przeniesieniu środków z OFE do ZUS będzie możliwe w okresie od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 r. Do przekształcenia OFE w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte dojdzie natomiast 28 stycznia 2022 r.

Wprowadzenie zmian przewiduje – zgłoszony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej – projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. Projekt został przyjęty przez rząd 2 lutego 2021 r.

Ustawa wejdzie w życie 1 czerwca 2021 r.

mp